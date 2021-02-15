Гороскоп на неделю, с 15 по 21 февраля 2021 для всех знаков зодиака

Подробный гороскоп на неделю с 15 по 21 февраля 2021 года составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

17 февраля в первый раз проявляется главнейший аспект 2021 года – квадратура Сатурна и Урана. Его энергия вызывает препятствия в социальном продвижении. Власть, опыт и традиции вступают в борьбу с реальностью и планами.

Вероятно, вы окажетесь между двух огней. Если предпринять решительные усилия, вам удастся выяснить проблему, устранить разногласия и найти решения. Квадратура – напряженный аспект, он напомнит о себе еще в июне и декабре – это обусловлено сменой фаз движения планет.

События этой недели будут иметь продолжение еще долгое время, способствовать борьбе устаревшего и бесперспективного с новым и прогрессивным. Чтобы свести к минимуму возможные неприятности, необходимо приходить к компромиссу и это поможет избежать одиночества и потерь. Сложная неделя для личных и деловых отношений, они подвергаются серьезной проверке на прочность, а это может привести к нарастанию кризиса и разрыву.

Гороскоп для Овнов

Вас накроют воспоминания о друзьях и общественной работе. В этот период увеличится количество контактов, эффективным окажется обмен мнениями и опытом, а также полезным буде обсуждение планов. Могут появиться новые друзья или завязаться дружба по переписке. Если вы влюблены, будьте смелее, вам удастся завоевать внимание желанного партнера. Старайтесь быть приветливее, и никаких преград на вашем пути не будет – вы сможете значительно улучшить личные и деловые отношения. Подходящий период для начала общественной политической деятельности. Вы можете ощутить необходимость в свободе действий, увлечься новыми прогрессивными технологиями, нетрадиционными дисциплинами. Резко возрастет интерес к новой информации, особенно необычной.

Гороскоп для Тельцов

В это время вы окажитесь в ситуациях, которые будут лишь тормозить любую работу и деловой процесс. Вы не сможете ощутить прогресс — ни в обучении, ни в трудовой деятельности. Реализация оригинальных и творческих идей, а также современные методы работы встретят много препятствий. Возможны неполадки и поломки оргтехники, проблемы с электричеством. К концу недели градус напряжения снижается, удается обойти острые углы, появляются различные варианты и возможности для решения проблем по всем сферам жизни. Это может быть благоприятное время для тайных дел, для погружения в свой внутренний мир, получения вдохновения и проявления в творчестве.

Гороскоп для Близнецов

Появляется возможность обратить на себя внимание окружающих, прославиться трудовыми достижениями. Подходящее время для получения знаний, повышения своих профессиональных навыков, взаимодействия с иностранцами. Хорошее время для переговоров с начальством и чиновниками о перспективах своей деятельности, решения юридических вопросов. У вас прекрасные возможности возобновить важные связи, улучшить ситуацию в романтических отношениях. Общение с партнерами, союзниками и с коллегами относительно совместным предприятиям будут особенно удачны. Благодаря старым знакомым и давним партнерам, вы обретете новых единомышленников. Успешными окажутся связи с общественностью, споры, переговоры, консультации и решение юридических вопросов.

Гороскоп для Раков

Успехи в профессиональной деятельности поднимут настроение, вы сможете получить продвижение. Воспользуйтесь этим благоприятным периодом, чтобы обрести популярность, а также привлечь внимание желанного партнера. Из-за знаков внимания, которые вам оказывает противоположный пол в этот период, возможна ревность в существующих отношениях. Неделя богата на романтические приключения, появляются новые увлечения или объявляются бывшие. Интересный период, но не спокойный, немного тревожный. Многие вопросы во взаимоотношениях должны решится в этот период. Не избегайте разговоров, если вас что-то давно волнует или если партнеры из прошлого хотят с вами объясниться.

Гороскоп для Львов

Обстоятельства будут подталкивать к общению с на­чальством, клиентами и с кем-то из родителей, старших родственников. В течение месяца вы получите важные новости и информа­цию относительно карьеры, из-за чего ваши планы могут существенно измениться. Если есть что скрывать, то попытки сохранить секрет будут тщетными. Ваши идеи и методы станут предметом пристального внимания публики, и это может мешать реализации планов. Политические разногласия могут стать камнем преткновения. Появляется реальная возможность реализации уже сформировавшихся планов, благодаря, например, дополнительно полученной информации, использованию деловых связей, новому знакомству.

Гороскоп для Дев

Хорошее время, чтобы пересмотреть проект, может быть нужно будет вернуться к начальному этапу, но это поможет достичь желаемого результата. Ваша работа может затрагивать юридические вопросы. Возможны служебные романы или мероприятия, связанные с коллегами. Возможно появление новых должностных обязанностей. Вероятны неожиданные ситуации в отношениях среди сотрудников и подчиненных. На первый план могут выйти вопросы увольнения и трудоустройства. Если вы добросовестно выполняли свою работу, то можно говорить и о повышении зарплаты. Повседневные обязанности и бытовые вопросы занимают уйму времени. Домашние животные также могут потребовать внимания.

Гороскоп для Весов

Вам хочется свободы и перемен, поэтому может появиться желание изменить привычное положение вещей. Влечет новое, интересное, необычное. Душа требует чего-то захватывающего, поэтому в сказки и чудеса верится гораздо легче. Но в этот период возможны серьезные просчеты, если игнорировать советы старших и торопиться. Спешка тяжело негативно отражается на карьере и деловой активности. Полезно ориентироваться на будущее, но необходимо реально оценивать свои шансы и возможности, не давая воображению брать верх. Следует хорошенько подумать, прежде чем высказываться. Появляются возможности возобновить или укрепить дружеские отношения, в лучшую сторону происходят изменения в семейных и деловых связях.

Гороскоп для Скорпионов

Подходящее время, чтобы избавиться от токсичных связей. Освобождайте место для заслуженных обновлений, окружайте себя молодежью, так как в компании людей старшего возраста, можете чувствовать себя некомфортно. Будьте в центре, живите по собственному сценарию. Конечно необходимо прилагать некие усилия, иначе есть риск потерять благоприятные возможности и остаться зрителем, наблюдая за действиями других. Планируйте максимум, делайте больше, и вы сможете изменить жизнь в лучшую сторону, обрести прекрасные перспективы. Анализируйте ошибки прошлого, чтобы не совершать их в будущем. Особенно важно в этот период отпустить страхи, не фиксироваться на негативном опыте.

Гороскоп для Стрельцов

Активизируются взаимоотношения с ближними родственниками, в этот период можно выявить и устранить семейные проблемы. Хорошее время, чтобы навести порядок в своем информационном пространстве, завершить уже токсичные связи, чтобы обрести новые и перспективные. Проанализируйте свои цели и уже предпринятые шаги, доработайте то, что считаете нужным и отмените те задачи, которые утратили свою актуальность. Хорошее время для развития и приобретения новых навыков, а также применения их на практике. Деловые поездки, командировки и участие в различных обсуждениях принесут новые возможности и полезную информацию. Если по вашей вине произошел конфликт с любимым человеком — вы сами должны приложить усилия, чтобы все исправить.

Гороскоп для Козерогов

Используйте этот период, чтобы повторно проанализировать, что вы делаете, но не торопитесь с радикальными изменениями. Возможно, придется пересмотреть источники заработка. А может быть старые коллеги или давние партнеры позовут вас на прежнее место работы. Можно вернуться к нерешенным проблемам, выявить нездоровые отношения и исправить ситуацию. Пересмотрите проекты и планы в это время, проанализируйте свою финансовую сферу. Планируйте, но также подготавливайте резервные планы и будьте готовы к недопониманию со стороны коллег, близких и родных. Вы сможете вернуть долг, если для вас этот вопрос актуален, или получить доплату за ранее проделанную работу. Возможно, пришло время создать семейный бизнес, соединить личные и денежные интересы.

Гороскоп для Водолеев

В это время постоянно приходится что-то корректировать. При этом, могут возвращаться зависшие во времени заказчики – кто-то с претензиями, кто-то с благодарностью. Вас могут позвать на работу в ту организацию, где уже ранее были в штате. В принципе, можно считать это перспективной темой, но лучше все тщательно обдумать. Неблагоприятный период для начала работы в незнакомой организации, хотя предложений может быть предостаточно. Старайтесь не говорить ничего лишнего, избегайте конфликтов. Возможно решение жилищных вопросов, имущественных и финансовых дел. Может измениться ваше отношение к партнерам, вы оказываетесь в новой среде. Переговоры, дипломатия и выяснение отношений требуют много внимания.

Гороскоп для Рыб

Окружающие люди часто вас неправильно понимают, из-за чего чувство одиночества может негативно отразиться на самооценке. Старайтесь не уходить в иллюзии, так как чем больше вы предаетесь мечтаниям, тем больше возникает нежизнеспособных идей. Вы становитесь более романтичными, чувствительными и сентиментальными. В вас просыпается потребность в любви и понимании, вы желаете забыть обо всех проблемах и заботах и постоянно быть рядом с любимыми людьми. В это время вы можете влюбиться в того, кто проявил к вам внимание. Любовь может вспыхнуть с первого взгляда, но чувство может остаться тайным. Это период неожиданностей во взаимоотношениях. Может вскрыться тайная связь партнера или окружающие узнают о ваших секретах.

Гороскоп здоровья

С помощью планет и знаков зодиака можно классифицировать органы и системы тела человека. Поэтому анализ гороскопа позволяет понять потенциал возникновения заболевания. Все изменения состояния здоровья могут проявляться на трех уровнях: духовном, психическом и физическом.

Общий гороскоп по знакам зодиака носит рекомендательный характер и не может заменить личную консультацию астролога или врача.

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