Когда снятся вещие сны

Сон является неотъемлемой частью нашей жизни. За одну ночь мы можем пережить несколько приключений. Но не все сны мы способны запомнить. А тем более не все сновидения становятся вещими.

Преимущественно они только переосмысление нашим подсознательным недавних событий, эмоций и волнений.

Факты ICTV расскажут тебе, как отличить вещие сны и когда именно они к нам приходят.

Как узнать, что снятся вещие сны

Иногда отличить обычные сны от вещих бывает очень сложно. Однако преимущественно особые сновидения очень яркие, цветные и четкие. Они имеют законченную историю, даже если она короткая.

Кроме того, не всегда вещие сны бывают реалистичными. Иногда предсказания могут приходить к нам через символы. Поэтому человечество и придумало сонник, где растолковываются наши ночные видения.

В какое время суток снятся сны тоже имеет значение. В основном они приходят под утро. Дневной и вечерний сон обычно пустые. Ведь тогда человек может не входить в глубокую фазу. К тому же, сбыться вещий сон может даже через несколько лет.

В какие дни недели снятся вещие сны

Чаще всего вещие сны снятся в ночь с четверга на пятницу и сбываются в срок до нескольких лет. Могут также такие видения прийти к вам с субботы на воскресенье. Сбываются они до нескольких часов.

Есть вероятность, что вещий сон исполнится, если приснился с воскресенья на понедельник или со вторника на среду. Их срок до нескольких дней, возможно недель.

В какие числа снятся вещие сны

Чаще всего вещие сны, независимо от дней недели, снятся в период с Рождества до Крещения — с 7 по 19 января. В эти дни в сновидения к людям могут приходить покойные и предсказывать судьбу.

Кроме того, вещие сны могут присниться в любой церковный праздник, но исполниться они обязательно должны до обеда.

Также можно ожидать вещий сон третьего числа каждого месяца.

Однако как бы там ни было, следует помнить, что мы творцы своей судьбы. И даже если снится плохой вещий сон, то все зависит только от вас — сможете ли вы его отвернуть от себя или нет.