Гороскоп для Украины на 2021 год — астропрогноз для всех знаков зодиака

Подробный гороскоп для Украины на 2021 год составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Для Украины наступает важный год – период возвращения Сатурна в натальное положение, а это значит, что жизнь государства подходит к переломному моменту.

Считается, что возраст 29–30 лет — один из критических, т.к. цикл обращения планеты-гиганта Сатурна вокруг Солнца составляет около 30 лет. То есть каждые 30 лет Сатурн возвращается в то положение на небе, которое было при рождении человека или государства. День рождения независимой Украины – 24 августа 1991 около 18.00.

Сатурн считается социальной планетой. Она отвечает в астрологии за порядок, социальный статус, ограничения, нормы и правила, структуру, субординацию, контроль.

К слову, Сатурн — самая дальняя планета, которую можно увидеть невооруженным глазом. Еще ее называют хозяином времени, поскольку именно время позволяет установить ритм и структуру нашей жизни.

В первые тридцать лет своей жизни, в течение первого оборота Сатурна, Украина лишь созревала для того, чтобы занять достойное место в мире.

В 2021 году произойдут серьезные из­менения в политической и экономической сферах, нередко связанные с потерями, трудностями, препятствиями. Но наша страна становится социально взрослой и найдет свое место под Солнцем.

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2021 для Украины – год структурирования, после серьезного кризиса. В этот период происходит проверка, готовы ли мы строить судьбу по собственному сценарию или пойдем по привычному пути – зависимость от других стран. Все, кто имеет отношение к Украине, переосмысливают свои ценности.

В течение года вероятны мирные протесты, но кардинальной смены политического строя в стране не будет. Активное участие небольшой части населения при­ведет к изменению отношения с другими странами, также будут выявлены проблемы, которые мешают планируемому росту.

В конце концов, правительство критически оценит свои цели, достижения и неудачи, а это позволит избавиться от негативного влияния извне.

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Год начнется с перезагрузки власти в Украине, что принесет позитивные перемены, появится возможность проверить правильность выбранного курса. Однако оппозиция должна объединиться ради планов на будущее. В первые месяцы года будет продолжаться падение, а заметный прогресс и восстановление экономики в Украине начнется с середины 2021 года.

Коронавирус в Украине — когда мы преодолеем пандемию

Соединение Юпитера и Сатурна в знаке Водолея 21 декабря 2020, принесет социальные и политические изменения, что откроет перед всеми новые горизонты возможностей.

Также глобальные метаморфозы ожидаются во всем мире. 12 января 2020 произошло соединение Сатурна с Плутоном в Козероге – одно из важнейших соединений в мировой астрологии. Бывает раз в 30 лет и приносит серьезные события, глобальные трансформации. Как итог — пандемия коронавируса. С 20-х чисел декабря 2020 Сатурн и Юпитер уходят от влияния Плутона, поэтому все неприятности, связанные с коронавирусом, постепенно будут ослабевать. В апреле 2021 мир вернется в прежний ритм жизни, в том числе и Украина.

Будут предприняты меры, которые позволят ограничить экономический ущерб пандемии. И в первой половине 2021, многие осознают, что сложности 2020 года, остались в прошлом. С апреля 2021 разрешится стрессовая и даже драматическая ситуация, связанная с Covid-19. Экономический кризис, произошедший осенью 2020, окажется последним глобальным негативным событием за последние несколько лет. В 2021 начнется постепенный рост.

В апреле 2021 карантинные меры в Украине начнут ослабляться, производство возобновит свою работу. К середине 2021 Украина преодолеет коронакризисную ситуацию.

Гороскоп здоровья

С помощью планет и знаков зодиака можно классифицировать органы и системы тела человека. Поэтому анализ гороскопа позволяет понять потенциал возникновения заболевания. Все изменения состояния здоровья могут проявляться на трех уровнях: духовном, психическом и физическом.

Общий гороскоп по знакам зодиака носит рекомендательный характер и не может заменить личную консультацию астролога или врача.

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