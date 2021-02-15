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Факты / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

Поздравления со Сретением Господним в открытках

Ежегодно в феврале христиане отмечают важный праздник — Сретение Господне. Именно в этот день исполнилось 40 дней со дня рождения Иисуса Христа.

Стрітення Господнє

Сретение Господне христиане отмечают 15 февраля. Оно относится к числу 12-ти важнейших праздников в православном церковном календаре после Пасхи.

Богородица принесла Иисуса в Иерусалимский храм, чтобы посвятить Богу. Верующие идут в церковь на праздничное богослужение, чтобы помолиться за Иисуса.

Также этот день считается переломным из-за того, что зима встречается с весной.

Мы собрали для вас открытки на Сретение Господнее, что бы вы могли поздравить близких с этим давним праздником.

Открытки на Сретение Господне

Открытки на Сретение Господне

Картинки на Сретение Господне

Картинки на Сретение Господне

Открытки с праздником Сретение Господне

Открытки с праздником Сретение Господне

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Открытки на Сретение Господне

Открытки на Сретение Господне

Открытки с праздником Сретение Господне

Открытки с праздником Сретение Господне

О запретах и приметах на Сретение Господне 2021, читайте на Фактах ICTV.

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