Ежегодно в феврале христиане отмечают важный праздник — Сретение Господне. Именно в этот день исполнилось 40 дней со дня рождения Иисуса Христа.

Сретение Господне христиане отмечают 15 февраля. Оно относится к числу 12-ти важнейших праздников в православном церковном календаре после Пасхи.

Богородица принесла Иисуса в Иерусалимский храм, чтобы посвятить Богу. Верующие идут в церковь на праздничное богослужение, чтобы помолиться за Иисуса.

Также этот день считается переломным из-за того, что зима встречается с весной.

Мы собрали для вас открытки на Сретение Господнее, что бы вы могли поздравить близких с этим давним праздником.

Читайте Молитвы на Сретение Господне 2021

О запретах и приметах на Сретение Господне 2021, читайте на Фактах ICTV.