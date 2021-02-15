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Факты / Lifestyle
Юлія Ляхова |

Молитвы на Сретение Господне 2021

Ежегодно 15 февраля православные отмечают один из 12-ти самых важных праздников в церковном календаре – Сретение Господне.

Стрітення Господнє_свято

Именно 15 февраля, через 40 дней после Рождества Христового, Пресвятая Богородица принесла младенца Иисуса в иерусалимский храм, потому Сретение – это встреча с Господом.

Во время церковного богослужения на Сретение Господне 2021 необходимо освящать свечи. Молитвы на Сретение считаются одними из самых сильных.

Сильные молитвы на Сретение

Радуйся, Благодатная Богородице Дево, из Тебе бо возсия Солнце Правды – Христос, Бог наш, просвещай сущия во тьме. Веселися и ты, старче праведный, приемый во объятия Свободителя душ наших, дарующаго нам воскресение.

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***

Величаем Тя, Живодавче Христе, и чтем Пречистую Матерь Твою, Еюже по закону ныне принеслся еси в храм Господень.

***

Утробу Девичу освятивый Рождеством Твоим и руце Симеоне благословивый, якоже подобаше, предварив, и ныне спаслеси нас, Христе Боже, но умири во бранех жительство и укрепи люди, ихже возлюбил еси, Едине Человеколюбче.

Утробу Девичью освятивший Рождением Твоим, и руки Симеона благословивший, заранее, как надлежало, и ныне Ты спас нас, Христе Боже. Но огради миром среди войн народ Твой и укрепи тех, кого Ты возлюбил, Единый Человеколюбец.

По поверьям, 15 февраля, когда православные отмечают Сретение Господне, зима встречается с весной. Наши предки по погоде в этот день определяли, каким будет урожай, когда придет весна, каким будет весь год. Подробнее о народных приметах на Сретение Господне 2021 года читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Depositphotos

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