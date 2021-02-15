Погода на 15 февраля 2021 в Украине — прогноз погоды на сегодня

В Украине на 15 февраля синоптики прогнозируют достаточно переменчивую погоду.

В западных регионах ожидается снег. Температура воздух -7°…-5°.

На Севере страны облачная с прояснениями погода, местами снег. Столбики термометров покажут -8°…-6° днем и -18°….-10° ночью.

В центральных и восточных областях облачная с прояснениями погода. Днем -8°….-6°, ночью -17°…-9°.

Жителям южных регионов стоит приготовиться к облачной прояснениями погоде. Температура днем -3°…-1°, ночью -8°…-6°.

Прогноз погоды на февраль

В феврале 2021 года синоптики прогнозируют умеренные морозы. Последний месяц зимы будет снежным, временами возможен снег с дождем.

Подробный прогноз погоды на февраль 2021 смотрите на Фактах ICTV.