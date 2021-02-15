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Факты / Lifestyle
Вікторія Гірко |

Приметы на Сретение Господне 2021

Сретение Господне христиане отмечают 15 февраля. В этот день верующие идут в церковь на праздничное богослужение, чтобы помолиться за Иисуса.

стрітення прикмети

В народе он считается переломным из-за того, что зима встречается с весной. Издавна наши предки по погоде 15 февраля определяли, каким будет урожай, когда придет весна, каким будет круглый год.

Народные приметы на Сретение Господне собрали Факты ICTV:

  • Если на Сретение начнется оттепель, жди поздней весны.
  • Сильный ветер в этот день — плохой знак для урожая.
  • Ясная и тихая погода предвещает крайне удачный год.
  • Если ночь перед праздником была ясная, то в этом году будет большой урожай фруктов.
  • Если на Сретение холодно, то уже скоро весна.
  • Если на Сретение солнце выглядывает из-за туч, то весна не за горами, а если в этот день не видно солнца, то 24 февраля ударят морозы.
  • Если будет сильный снегопад, то вместе с весной придут и дожди.
  • Сретение теплое и солнечное — весна теплая.
  • Если в этот день метель дорогу переметет — весна будет поздняя и холодная.
  • Если на деревьях иней — будет хороший урожай гречки и картофеля.
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Молитвы на Сретение Господне 2021

Издавна считалось, что на Сретение одним из главных запретов является тяжелая физическая работа. В этот день ее можно выполнять только, если она направлена на благо других людей.

Также запрещены любые гадания, ритуалы, заговоры и предсказания будущего.

Больше о том, что запрещено делать на Сретение 2021, можно прочитать в нашем материале.

Фото: Dreamstime

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