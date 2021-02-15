Одним из главных запретов на Сретение Господне является тяжелая физическая работа. В этот день ее можно выполнять только в том случае, если она направлена на благо других людей.

Любые гадания, ритуалы, заговоры и предсказания будущего запрещены на Сретение Господне.

Хотя спорить и ругаться с близкими не рекомендуется всегда, в этот праздник подобное может закончиться особенно большим разочарованием и серьезными проблемами.

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Многие считают, что в этот день запрещено мыться, хотя на самом деле ранее этот запрет касался только бань, поскольку перед тем, как посетить их, приходилось проделать немало тяжелой работы. На сегодняшний день запрет на посещение бани тоже уместен.

Нельзя класть в праздник деньги на кухонный стол, поскольку существует поверье, что из-за этого удача может покинуть дом.

От таких вредных привычек как курение и алкоголь нужно отказаться на время Сретения Господнего.

Также считается, что тот, кто отправится в этот праздник в далекую дорогу может навлечь на себя беду и долго не возвращаться домой.

Календарь церковных праздников 2021

В календаре церковных праздников на 2021 год насчитывается 12 двунадесятых праздников, три из которых зависят от даты Пасхи – Вход Господень в Иерусалим, Вознесение и Троица. Их называют переходящими, поскольку каждый год приходятся на разные числа.

Есть также девять двунадесятых непереходящих праздников, то есть со стабильной датой, и семь великих праздников, посвященных событиям из жизни Иисуса Христа, Богородицы и других святых.