В Антарктиде вблизи станции им. Вернадского начал цвести снег.

Сейчас на ледовом материке заканчивается летний сезон. И в это время ученые заметили, что вблизи украинской станции им. Вернадского снег изменил цвет — вместо белого стал зеленым и малиновым.

В Национальном антарктическом научном центре объяснили, что снег меняет окраску из-за развития в нем микроскопических водорослей.

Микро-водоросли размножаются спорами, которые не боятся экстремальных температур и хранятся в снегу в течение всей зимы. Когда погодные условия становятся благоприятными, споры начинают прорастать.

В результате снег зеленеет из-за пигмента хлорофилла, а краснеет — из-за каротинового слоя, который содержат клетки некоторых видов микро-водорослей.

В НАНЦ также рассказали, что цветение снега влияет на климат. Ведь из-за окраски снег меньше отражает солнечного света и быстрее тает.

— Как следствие в нем развивается все больше ярких водорослей, от чего таяния ускоряется, — отмечают ученые.

Кроме этого директор НАНЦ Евгений Дикий рассказал, что в прошлом году ученые британского Университета Кембриджа предложили украинским ученым вместе исследовать, какая площадь Антарктиды летом покрывается цветным снегом.

Исследования с помощью спутниковых снимков ученые планируют начать в ближайшее время.

Результаты позволят по-новому оценить масштаб таяния антарктических снегов в результате глобального потепления.



















В Антарктиде “зацвел” снег — стал зеленым и малиновым / 5 фотографий

Темпы таяния ледников выросли на 65%

Ученые из Великобритании установили, что темпы таяния ледников на Земле выросли с 0,8 трлн тонн до 1,3 трлн тонн в год за последние 30 лет.

Результаты исследования показали, что планета потеряла 28 трлн тонн льда с 1994 до 2017 года. То есть темпы исчезновения льда за 23 последних года выросли на 65%.

Как планете грозит таяние ледников — читайте на Фактах ICTV.

Источник: Национальный антарктический научный центр

Фото: Национальный антарктический научный центр