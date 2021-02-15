16 февраля — 47 день в году. Какие праздники отмечают в этот день, читайте на Фактах ICTV.
16 февраля — какой сегодня праздник
В этот день отмечают День инноваций. Считается, что с этого дня природа начинает готовиться к весне.
Сегодня также чествуют святого Симеона и святую пророчицу Анну. Им молились о новорожденных.
Именины 16 февраля
День ангела сегодня празднуют Анна, Владимир, Иван, Михаил, Николай, Павел, Роман.
Приметы на 16 февраля
- Много снега в этот день — лето будет дождливым.
- Воробьи громко чирикают — весна наступит очень скоро.
- Чем быстрее этого дня приступить к делам, тем быстрее придет весна.
Что нельзя делать 16 февраля
- Нельзя брать в долг деньги
- Нельзя носить черные вещи.
- Нельзя поднимать предметы, найденные на улице.
Календарь праздников на 2021 год
Помимо государственный праздников, в течение года украинцы отмечают ряд церковных дат.
Среди них — Благовещенье, Пасха, Троица, а также именины святых.
Подробный календарь церковных праздников на 2021 год смотрите на Фактах ICTV.