16 февраля — 47 день в году. Какие праздники отмечают в этот день, читайте на Фактах ICTV.

16 февраля — какой сегодня праздник

В этот день отмечают День инноваций. Считается, что с этого дня природа начинает готовиться к весне.

Сегодня также чествуют святого Симеона и святую пророчицу Анну. Им молились о новорожденных.

Именины 16 февраля

День ангела сегодня празднуют Анна, Владимир, Иван, Михаил, Николай, Павел, Роман.

Приметы на 16 февраля

Много снега в этот день — лето будет дождливым.

Воробьи громко чирикают — весна наступит очень скоро.

Чем быстрее этого дня приступить к делам, тем быстрее придет весна.

Читайте Календарь праздников на февраль 2021

Что нельзя делать 16 февраля

Нельзя брать в долг деньги

Нельзя носить черные вещи.

Нельзя поднимать предметы, найденные на улице.

Календарь праздников на 2021 год

Помимо государственный праздников, в течение года украинцы отмечают ряд церковных дат.

Среди них — Благовещенье, Пасха, Троица, а также именины святых.

Подробный календарь церковных праздников на 2021 год смотрите на Фактах ICTV.