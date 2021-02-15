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Факты / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

День инноваций: какой праздник 16 февраля

16 февраля — 47 день в году. Какие праздники отмечают в этот день, читайте на Фактах ICTV.

День инноваций: какой праздник 16 февраля

16 февраля — какой сегодня праздник

В этот день отмечают День инноваций. Считается, что с этого дня природа начинает готовиться к весне.

Сегодня также чествуют святого Симеона и святую пророчицу Анну. Им молились о новорожденных.

Именины 16 февраля

День ангела сегодня празднуют Анна, Владимир, Иван, Михаил, Николай, Павел, Роман.

Приметы на 16 февраля

  • Много снега в этот день — лето будет дождливым.
  • Воробьи громко чирикают — весна наступит очень скоро.
  • Чем быстрее этого дня приступить к делам, тем быстрее придет весна.
Читайте
Календарь праздников на февраль 2021

Что нельзя делать 16 февраля

  • Нельзя брать в долг деньги
  • Нельзя носить черные вещи.
  • Нельзя поднимать предметы, найденные на улице.

Календарь праздников на 2021 год

Помимо государственный праздников, в течение года украинцы отмечают ряд церковных дат.

Среди них — Благовещенье, Пасха, Троица, а также именины святых.

Подробный календарь церковных праздников на 2021 год смотрите на Фактах ICTV.

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