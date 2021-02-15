День ангела Светланы празднуют несколько раз в году — 26 февраля, 2 апреля и 16 ноября. Имя Светлана славянского происхождение и означает свет.
По характеру девушки с таким именем довольно противоречивы, они могут быть добрыми, а через минуту проявлять агрессию. Светланы по натуре очень искренние и прямолинейные, они легко находят общий язык с людьми, особенно с мужчинами.
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Поздравления с днем ангела Светланы в картинках
СМС-поздравления с днем ангела Светланы
Светлана, ты неотразима.
Умна, красива, позитивна.
Пусть ангел светлый принесет
Тебе счастливый, добрый год.
***
С днем ангела, милая Света
И пусть в твоей жизни всегда
За ночью приходят рассветы,
И будет хорошей судьба.
***
Светлана, твое имя светлое, как ты.
Пусть исполняются надежды и мечты,
Не покидает пусть здоровье никогда,
Будут успешными недели и года!
***
Света, Светочка, Светлана,
Самый светлый человек,
Будь счастливой постоянно,
Будет добрым пусть твой век!
Календарь церковных праздников на февраль 2021
Последний месяц зимы имеет немало важных церковных дат. В феврале празднуют Сретение Господне, мученика Никифора, равноапостольного Кирилла и тому подобное.
Смотрите подробный календарь церковных праздников на февраль 2021, чтобы не забыть поздравить родных.