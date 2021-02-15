День ангела Светланы празднуют несколько раз в году — 26 февраля, 2 апреля и 16 ноября. Имя Светлана славянского происхождение и означает свет.

По характеру девушки с таким именем довольно противоречивы, они могут быть добрыми, а через минуту проявлять агрессию. Светланы по натуре очень искренние и прямолинейные, они легко находят общий язык с людьми, особенно с мужчинами.

Поздравьте дорогих вам женщин с днем ангела Светланы и отправьте им оригинальные поздравления в СМС и открытках от Фактов ICTV.

Поздравления с днем ангела Светланы в картинках

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СМС-поздравления с днем ангела Светланы

Светлана, ты неотразима.

Умна, красива, позитивна.

Пусть ангел светлый принесет

Тебе счастливый, добрый год.

***

С днем ангела, милая Света

И пусть в твоей жизни всегда

За ночью приходят рассветы,

И будет хорошей судьба.

***

Светлана, твое имя светлое, как ты.

Пусть исполняются надежды и мечты,

Не покидает пусть здоровье никогда,

Будут успешными недели и года!

***

Света, Светочка, Светлана,

Самый светлый человек,

Будь счастливой постоянно,

Будет добрым пусть твой век!

Календарь церковных праздников на февраль 2021

Последний месяц зимы имеет немало важных церковных дат. В феврале празднуют Сретение Господне, мученика Никифора, равноапостольного Кирилла и тому подобное.

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