День ангела Анны празднуют несколько раз в году, в частности 16 февраля. В переводе с древнегреческого имя Анна означает благодать.

Девушки с таким именем характеризуются застенчивостью, трудолюбием и особой искренностью. Анны очень доверчивы и любопытны, всегда любят узнавать новое и быть независимыми.

Поздравьте дорогих вам женщин и девушек с Днем ангела Анны. Факты ICTV подготовили поздравления в СМС и картинках.

День ангела Анны — молитва

В этот день женщинам следует обратиться к Святой Анне и попросить у нее помощи.

***

С сердцем, полным искреннего уважения, припадая пред Тобою, блаженная святая Анна! Ты — это Привилегированное и особенно любимое создание, которое своими чрезвычайными добродетелями и святостью заслужило себе у Бога на высшую милость: дать жизнь казны всех ласк, той блаженной между женщинами, Матери воплощенного Слова,

Пресвятой Деве Марии. Прошу Тебя, всемилостивейшая Святая, соизволь принять меня в число Твоих праведных слуг.

СМС-поздравления с Днем ангела Анны

***

С Днем ангела тебя, Анюта,

Пусть удается тебе все,

И жизнь пусть каждую минуту

Лишь радость и добро несет!

Будь хороша всегда, румяна,

На сердце счастье пусть царит!

Пускай с небес Святая Анна

Тебя от слез и бед хранит!

***

Тебя, Анюта, поздравляю,

И в именины я желаю,

Чтоб удавались все дела,

Добиться своего могла,

Любви большой, безумно чистой,

Чтоб взгляд твой был всегда лучистым,

Чтоб самой ты была красивой,

На все дела хватало силы!

***

Желаем в этот день для Анны

Счастливой и любимой быть,

Здоровья, счастья и удачи,

Сто лет без горестей прожить.

Читайте Календарь неофициальных праздников на 2021 год

Поздравления в картинках с Днем ангела Анны

Календарь церковных праздников на февраль

Последний месяц зимы имеет немало важных церковных дат. Один из важнейших праздников Сретение Господне отмечают 15 февраля.

Смотрите подробный календарь церковных праздников на февраль 2021, чтобы не забыть поздравить родных и друзей.