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Факты / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

SpaceX запустила ракету-носитель с 60 спутниками Starlink

Компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink. Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов массой до 500 кг.

SpaceX

Старт состоялся с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 05.59 16 февраля по киевскому времени. Предыдущий запуск ракеты компании с аналогичным грузом состоялся 4 февраля.

Первая ступень носителя ранее использовалась во время пяти запусков, однако на этот раз сотрудники SpaceX не смогли вернуть элемент Falcon 9 на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане.

SpaceX планировала отправку на орбиту микроспутников Starlink в воскресенье, однако из-за неблагоприятной погоды решила перенести пуск на сутки.

Услуги спутникового интернета Starlink от SpaceX открылись для предзаказа только в трех странах — Великобритании, США и Канаде.

Пользователи Starlink могут оформить предзаказ на сайте компании за $99. Сейчас услуга доступна только в трех странах, однако SpaceX планирует расширить покрытие уже к концу 2021 года.

Фото: Depositphotos

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