В православном календаре на февраль 2021 года есть только один большой праздник – Сретение Господне, который всегда отмечают 15 февраля.

Это один из девяти двунадесятых непереходящих праздников, то есть с неизменной датой.

При этом в последний месяц зимы не будет официальных праздников и дополнительных выходных.

Читайте Календарь государственных праздников на 2021 год

Список православных праздников в феврале 2021

1 февраля – преподобного Макария Египетского

2 февраля – преподобного Ефимия Великого

3 февраля – преподобного Максима Грека

4 февраля – апостола Тимофея

5 февраля – священномучеников Климента и Агафангела

6 февраля – преподобной Ксении

7 февраля – иконы Божией Матери Утоли моя печали, святителя Григория Богослова

8 февраля – преподобных Ксенофонта, супруги его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна

9 февраля – перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста

10 февраля – преподобного Ефрема Сирина

11 февраля – перенесение мощей священномученика Игнатия Богоносца, святителя Лаврентия

12 февраля – собор святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоана Златоуста

13 февраля – святителя Никиты

14 февраля – предпразднество Сретения Господня

15 февраля – Сретение Господне

16 февраля – равноапостольного Николая, праведного Симеона Богоприимца и Анны пророчицы

17 февраля – преподобного Исидора Пелусиотского, праведного Кирилла Новоезерского

18 февраля – иконы Божией Матери Взыскание погибших, мученицы Агафии

19 февраля – преподобных Варсонофия Великого и Иоанна Пророка

20 февраля – 1 003 Никомидийских мученика

21 февраля – пророка Захария Серповидца, великомученика Феодора Стратилата

22-28 февраля – неделя Мытаря и Фарисея (это сплошная седмица, когда нет поста)

22 февраля – мученика Никифора

23 февраля – иконы Божией Матери Огневидная

24 февраля – священномученика Власия, преподобного Дмитрия Прилуцкого

25 февраля – Иверской иконы Божией Матери

26 февраля – священномучеников Василия и Гавриила

27 февраля – преподобного Авксентия, равноапостольного Кирилла

28 февраля – Виленская икона Божией Матери, неделя о блудном сыне.

Православные праздники в 2021

В церковном календаре на 2021 собраны все большие православные праздники, а также информация о том, когда Масленица, многодневные и однодневные посты, поминальные дни.

Полный православный календарь на 2021 смотрите на Фактах ICTV.