В США создали пластырь, измеряющий давление и сердцебиение

Инженеры из Калифорнийского университета в Сан-Диего создали кожаный пластырь, который может измерять артериальное давление и сердечный ритм.
Это первое в мире эластичное изобретение, которое одновременно может измерять уровень глюкозы, молочной кислоты, алкоголя или кофеина.
Кроме этого, устройство может одновременно контролировать сердечно-сосудистые сигналы и многие биохимические уровни в организме человека.
Изобретатели утверждают, что с помощью этого эластичного и мягкого пластыря можно легко следить за состоянием своего здоровья.
Ученый Лу Ин заверил, что этот тип устройства был бы очень полезным людям с сопутствующими заболеваниями для регулярного контроля за собственным здоровьем.
Он также добавил, что устройство может быть отличным инструментом для удаленного наблюдения за пациентами, особенно во время пандемии Covid-19, когда люди минимизируют личные визиты к врачам.
Работает устройство благодаря соответствующим сенсорам, которые объединены на одном пластыре. Каждый сенсор предоставляет отдельное изображение физического или химического изменения в организме.
Инженеры говорят, что это устройство не вызывает дискомфорта и не препятствует в повседневной жизни.
Кроме этого, компания Google будет производить смартфоны со встроенной функцией измерения сердечного ритма и частоты дыхания. Это станет возможным благодаря искусственному интеллекту.
Чтобы воспользоваться возможностью измерения частоты сердцебиения, необходимо будет приложить палец к камере смартфона. А дыхание будут исчисляться с помощью видео.
Источник: Phys.org
Фото: Phys.org