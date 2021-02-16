Инженеры из Калифорнийского университета в Сан-Диего создали кожаный пластырь, который может измерять артериальное давление и сердечный ритм.

Это первое в мире эластичное изобретение, которое одновременно может измерять уровень глюкозы, молочной кислоты, алкоголя или кофеина.

Кроме этого, устройство может одновременно контролировать сердечно-сосудистые сигналы и многие биохимические уровни в организме человека.

Изобретатели утверждают, что с помощью этого эластичного и мягкого пластыря можно легко следить за состоянием своего здоровья.

Ученый Лу Ин заверил, что этот тип устройства был бы очень полезным людям с сопутствующими заболеваниями для регулярного контроля за собственным здоровьем.

Он также добавил, что устройство может быть отличным инструментом для удаленного наблюдения за пациентами, особенно во время пандемии Covid-19, когда люди минимизируют личные визиты к врачам.











В США создали пластырь, измеряющий давление и сердцебиение / 3 фотографии

Работает устройство благодаря соответствующим сенсорам, которые объединены на одном пластыре. Каждый сенсор предоставляет отдельное изображение физического или химического изменения в организме.

Инженеры говорят, что это устройство не вызывает дискомфорта и не препятствует в повседневной жизни.

Кроме этого, компания Google будет производить смартфоны со встроенной функцией измерения сердечного ритма и частоты дыхания. Это станет возможным благодаря искусственному интеллекту.

Чтобы воспользоваться возможностью измерения частоты сердцебиения, необходимо будет приложить палец к камере смартфона. А дыхание будут исчисляться с помощью видео.

Источник: Phys.org

Фото: Phys.org