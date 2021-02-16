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Факты / Lifestyle
Анастасія Рогожінська |

В Индии мужчина поспорил на 5 кг миндаля и пробежал 700 км

Индиец Мону Дагар пробежал 714 км за рекордные 5 часов. Он это сделал, чтобы поддержать протест фермеров в Индии против земельной реформы.

В Индии мужчина поспорил на 5 кг миндаля и пробежал 700 км

25-летний парень заключил пари, что пробежит из своей деревни Сихера к государственной границе Индии Газипур. По данным Googlе Maps расстояние составляет более 700 км.

Наградой за бег стали 5 100 рупий (1 960 грн) и 5 ​​кг миндаля.

Парень отправился из своей деревни в 11.00 и успел добраться до границы в 16.00. Однако такой впечатляющий непрерывный бег значительно ухудшил состояние его здоровья и максимально истощил индийца. Поэтому сразу после прибытия в Газипур его госпитализировали.

Индиец рад такому достижению. В ближайшее время он встретится с лидером фермеров Ракеш Тикайтом, чтобы забрать свой выигрыш.

Также Мону поддерживал его лучший друг Акаш. Он и сопровождал бегуна в течение длительного времени.

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В Индии произошли столкновения фермеров и полиции

В столице Индии проходят протесты фермеров против новых законов о свободном рынке торговли, которые называют черными и смертным приговором.

В День республики Индии, 26 января, фермеры, вооружившись дубинками, вступили в столкновения с полицией, которая применила против них слезоточивый газ. Также протестующие на тракторах таранили полицейские автобусы.

Более о протестах фермеров в Индии читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Times Now News

Фото: Unsplash

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