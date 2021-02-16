Какие праздники отмечают 17 февраля и кого нужно поздравить с днем ангела — читайте в материале.

17 февраля — какой сегодня праздник

По церковному календарю 17 февраля верующие чтят память Николая Студенного. Назвали его так потому, что обычно в этот день были сильные морозы.

А еще считалось, что этот святой имел дар исцеления, поэтому ему молятся для избавления от болезней.

Также во всем мире отмечается День спонтанного проявления доброты.

Именины 17 февраля

17 февраля, именины отмечают: Александр, Алексей, Андрей, Анна, Борис, Екатерина, Кирилл.

Читайте Церковный календарь на февраль 2021

Приметы на 17 февраля

Ветви ели сгибаются вниз — к снегопаду. Если ветви смотрят вверх — день будет ясным.

Лес вдали кажется черным — к теплу.

Знахари и колдуны в этот день заговаривали ветер, делали таким способом привороты, отвороты, а также лечили болезни желудка и поджелудочной железы.

Если в этот день вам приснилась птица — ждите хороших новостей.

Если приснилась свинья — к тяжелым жизненным испытаниям.

Что нельзя делать 17 февраля

Нельзя в этот день собираться в дальнюю дорогу. Но если возникла настоятельная причина, следует помолиться небесному покровителю этой даты.

17 февраля не рекомендуется стричься, обрезать ногти и мыться — к беде.

Хотя дополнительных выходных в феврале у украинцев не будет, все же есть несколько дат, с которыми стоит поздравить друг друга. В нашем календаре праздников на февраль 2021 можно больше узнать о них.