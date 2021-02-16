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Факты / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Заработал $2,78 млн: в Китае мужчина выдавал минеральную воду за Covid-вакцину

В Китае арестовали организатора аферы, во время которой физиологический раствор и минеральную воду выдавали за вакцину против Covid-19.

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Мужчина подделывал оригинальные упаковки вакцин от коронавируса и уже успел создать более 58 тыс. фальшивых доз. С августа 2020 года его организация отправляла смеси за границу, но неизвестно, в какие именно страны.

600 доз этой так называемой вакцины задержали в Гонконге перед отправлением. Его организация заработала на этом около $2,78 млн.

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За аналогичные преступления арестованы 70 человек. Всего было зафиксировали около 20 случаев подделок. Несмотря на большинство случаев, о которых стало известно в конце прошлого года, новые подробности опубликовали только на этой неделе.

К слову, 6 января в СМИ появилась информация, что в Украину контрабандой завезли из Израиля вакцину Pfizer, которой прививаются украинские чиновники.

Однако СБУ проверила информацию и выяснила, что группа лиц сохраняла и отпускала ядовитые или сильнодействующие лекарственные средства под видом вакцины от Covid-19 производства компании Pfizer.

Расследование установит делали прививки этими препаратами в медучреждениях или вне их, а также кто получил так называемую вакцину.

Источник: ВВС

Фото: Depositphotos

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