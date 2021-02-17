Clubhouse (Клабхаус): что это такое и зачем нужны инвайты

В мире стремительно набирает популярность новая и пока закрыта социальная сеть Clubhouse. Что о ней известно, зачем нужны инвайты, а также при чем здесь Илон Маск — специально для бумеров и не только, объясняют Факты ICTV.
Что такое Clubhouse
Clubhouse (Клабхаус) — это социальная сеть, которая предназначена для голосового общения. Приложение запустили только в 2020 году. Если компанию по состоянию на декабрь 2020 года оценивали в $100 млн, то уже в конце января 2021-го ее стоимость взлетела до $1 млрд.
В декабре 2020 года у приложения было 600 тыс. пользователей, а в феврале 2021-го количество зарегистрированных пользователей возросло до 2 млн.
К слову, пока разработчики предлагают скачать приложение (пользоваться вы им просто все равно не сможете) только на базу IOS. Версию для Android обещают доработать позже.
Почему Clubhouse остается закрытой соцсетью — объяснение от создателей
В блоге Clubhouse от 10 июля 2020 года разработчики приложения подробно объяснили, почему их социальная сеть все еще остается закрытой для большинства пользователей.
Двое сотрудников всего лишь хотели создать приложение, а бета версию протестировать вместе с друзьями.
— Нашей целью было собрать отзывы, незаметно выполнить итерацию и не поднимать лишнюю шумиху, пока мы не почувствуем, что продукт готов, — говорится в заявлении разработчиков.
Однако сделать это тихо у них не получилось, и весть о новом и жутко секретном приложении тут же разлетелась по миру.
— Мы строим Clubhouse для всех и стараемся сделать его доступным для всего мира как можно быстрее. Он не предназначен для эксклюзивности. Мы просто еще не готовы выпустить общедоступную версию. На это есть две причины, — отметили создатели.
Во-первых, разработчики боятся, что из-за резкого наплыва пользователей приложение не выдержит и сломается. А во-вторых, над его созданием работает маленькая команда, которая просто не успевает его доработать в очень сжатые сроки.
Еще в июле 2020 года над созданием трудилось всего двое сотрудников.
— Плюс у нас четверо маленьких детей, которые прыгают на клавиатуре, пока мы печатаем! — отмечают разработчики.
Секрет популярности Clubhouse
Первая значительная волна популярности Clubhouse началась благодаря двум немецким ведущим подкастов Филиппу Клекнеру и Филиппу Глеклеру. Они запустили цепочку приглашений (об этой функции прочитаете ниже. — Ред.) через группу Telegram, чтобы распространить приложение среди политиков и журналистов.
Ну и куда в ХХІ веке без Илона Маска. Именно он вызвал бурю интереса к Clubhouse среди пользователей сети.
Сначала он о приложении заговорил на одном из интервью, а затем и вовсе написал в Twitter, что хотел бы в Clubhouse пообщаться с кремлевским лидером Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что кремлевский лидер не пользуется соцсетями, но предложение считает интересным.
— В целом, это, безусловно, очень интересное предложение. Но нам нужно как-то понять, что имеется в виду, что предлагается. Поэтому сначала проверим все это, а потом уже будем реагировать, — заявил Песков.
Однако получится ли у него это — остается вопросом. Так, один из главных российских пропагандистов Владимир Соловьев недолго продержался в соцсети. На его аккаунт массово жаловались пользователи, поэтому Соловьев сразу же схлопотал бан.
Предполагаемая дочь Путина в Clubhouse
Не так давно на Проекте вышло расследование, в котором говорилось, что предполагаемой дочерью президента РФ Владимира Путина является Луиза Розова. В свое время Кремль отрицал эту информацию.
Накануне девушка пообщалась с журналистом Андреем Захаровым в Clubhouse. Интересно, что она категорически отказалась отвечать на главный вопрос: Действительно ли она дочь Путина? Из каких соображений она это сделала, нам остается только догадываться.
Во время разговора Луиза рассказала, что абсолютно не интересуется политикой и новостями. Она живет в своем арт-мире и посвящает все свободное время моде. Известно, что в Луиза живет и учится в Санкт-Петербурге.
— Я никогда не пыталась популяризировать себя. Чувствую себя прекрасно, можете за меня не переживать. Я абсолютно никак не отношусь к политике, делаю то, что мне нравится, занимаюсь модой, — отметила Луиза.
Как попасть в Clubhouse
Воспользоваться Clubhouse пока могут только те пользователи, которые имеют инвайт (приглашение. — Ред.) от уже авторизованного пользователя.
Кроме того, Clubhouse доступен для скачивания только пользователям iPhone.
- Скачиваем и устанавливаем приложение.
- Нажимаем на кнопку Have an invite text? Sign in.
- Водим номер своего телефона и нажимаем на кнопку Next.
- Далее нужно ввести код подтверждения.
- Потом нужно ввести свои имя, фамилию и никнейм.
Далее вы можете общаться в так называемых комнатах — голосовых чатах. В одном чате может быть не более 5 тыс. пользователей. Слушать комнаты может любой из пользователей, однако если вы хотите поучаствовать в беседе, то нужно нажать кнопку Поднять руку, и только тогда создатель беседы может разрешить вам высказаться.
Мошенники в тренде — как торгуют в сети приглашениями
Спрос на трендовый продукт — инвайты — возрос вместе с популярностью Clubhouse.
Предприимчивые украинские пользователи уже начали предлагать наивным юзерам в сети приглашения в Clubhouse за символические $10.
Важно! Никто не гарантирует вам доступ к приложению таким способом, ведь по ту сторону экрана может находиться мошенник.
Цукерберг и Clubhouse
Накануне гендиректор Facebook Марк Цукерберг прокомментировал прорыв Clubhouse. Он уже протестировал и оценил новую соцсеть.
Немало новинок, представленных конкурентами, со временем появляются и на Facebook.