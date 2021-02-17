Apple планирует производить AirPods из стекла

Apple планирует использовать стекло в производстве новых наушников AirPods.

Об появились данные в базе Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO) 16 февраля.

Согласно обнародованному описанием, компания Apple предлагает запатентовать проект полноразмерных наушников с чашечками из стекла. В пояснительной записке к изобретению говорится, что AirPods, как устройство, существуют более 100 лет и их строение остается неизменной.

— Стекло является более привлекательным с эстетической точки зрения, чем поликарбонат, — говорится в описании заявки.

В документе отмечается, что наушники будут иметь внешнюю открытую поверхность, а верхний корпус будет из ламинированной стеклянной чаши.

Доходы Apple

Выручка Apple в первом квартале 2021 финансового года (закончился 26 декабря 2020 года) впервые в истории компании превысила $100 млрд.

Доходы составили рекордные $111,4 млрд, что на 21% больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Тогда они были на уровне $91,8 млрд.

Источник: USPTO