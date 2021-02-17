17 февраля, второй день подряд, День ангела отмечают женщины с именем Анна.
Они всегда готовы прийти на помощь и решить проблемы тех, кого любят. Такие девушки имеют огромную силу воли, а также умеют принимать правильные решения благодаря врожденной интуиции.
Обычно это справедливые, бескомпромиссные и сдержанные женщины. Вместе с тем они добрые и ласковые. Когда общаешься с Анной, создается впечатление, что она обладает тайным знанием.
Поздравления с Днем ангела Анны в прозе
Анна, дорогая! Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть на твоем жизненном пути встречаются только добрые люди. Желаю тебе здоровья, улыбок, хорошего настроения и только хороших новостей!
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Анна, поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть жизнь дарит только яркие моменты, и сбываются все твои самые смелые и заветные желания! Пусть твой ангел всегда будет рядом с тобой.
Поздравления с Днем ангела Анны в стихах
Тебя, Анюта, поздравляю,
И в именины я желаю,
Чтоб удавались все дела,
Добиться своего могла,
Любви большой, безумно чистой,
Чтоб взгляд твой был всегда лучистым,
Чтоб самой ты была красивой,
На все дела хватало силы!
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Желаем в этот день для Анны
Счастливой и любимой быть,
Здоровья, счастья и удачи,
Сто лет без горестей прожить.
Поздравления с Днем ангела Анны в открытках
Кроме официальных государственных праздников, в Украине есть ряд неофициальных дат. Не все из них отмечают на государственном уровне, но это не умаляет их важности.
Ознакомиться с календарем неофициальных праздников на 2021 год можно в материале Фактов ICTV.