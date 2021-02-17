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Факты / Lifestyle
Тетяна Забожко |

День ангела Анны – поздравления в прозе, стихах и открытках

17 февраля, второй день подряд, День ангела отмечают женщины с именем Анна.

Дівчина, студентка, людина, - фото пекселс

Они всегда готовы прийти на помощь и решить проблемы тех, кого любят. Такие девушки имеют огромную силу воли, а также умеют принимать правильные решения благодаря врожденной интуиции.

Обычно это справедливые, бескомпромиссные и сдержанные женщины. Вместе с тем они добрые и ласковые. Когда общаешься с Анной, создается впечатление, что она обладает тайным знанием.

Поздравления с Днем ангела Анны в прозе

Анна, дорогая! Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть на твоем жизненном пути встречаются только добрые люди. Желаю тебе здоровья, улыбок, хорошего настроения и только хороших новостей!

***

Анна, поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть жизнь дарит только яркие моменты, и сбываются все твои самые смелые и заветные желания! Пусть твой ангел всегда будет рядом с тобой.

Поздравления с Днем ангела Анны в стихах

Тебя, Анюта, поздравляю,

И в именины я желаю,

Чтоб удавались все дела,

Добиться своего могла,

Любви большой, безумно чистой,

Чтоб взгляд твой был всегда лучистым,

Чтоб самой ты была красивой,

На все дела хватало силы!

***

Желаем в этот день для Анны

Счастливой и любимой быть,

Здоровья, счастья и удачи,

Сто лет без горестей прожить.

Поздравления с Днем ангела Анны в открытках

день ангела ганни картинки

День ангела Анни

День ангела Анни

Кроме официальных государственных праздников, в Украине есть ряд неофициальных дат. Не все из них отмечают на государственном уровне, но это не умаляет их важности.

Ознакомиться с календарем неофициальных праздников на 2021 год можно в материале Фактов ICTV.

Фото: Pexels

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