17 февраля в мире отмечают День ангела Екатерины. Это имя очень популярно в Украине. Оно имеет древнегреческое корни и означает чистая, непорочная.

Обладательницы имени часто спокойны и терпеливы, легко находят общий язык с окружающими.

Нередко Кати рано взрослеют и начинают помогать родителям во всем.

В именины Екатерины Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в СМС и открытках.

Поздравления с Днем ангела Екатерины в СМС

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Екатерина – имя знатное,

Не раз звучавшее в веках.

Пусть будет счастьем жизнь богатая,

Фортуна носит на руках!

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В День святой Екатерины

Радости, любви и силы,

Я тебе желаю тихо,

Не услышало чтоб лихо.

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Будь стройной, словно балерина,

Красивой, долгожданной, как весна!

Пускай тебе везет, Екатерина!

Ведь ты для счастья рождена!

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Поздравления с Днем ангела Екатерины в открытках

17 февраля в мире отмечают Международный день спонтанного проявления доброты.

По одной из версий, праздник начали отмечать в США, по другой – в Новой Зеландии. В этот день многие компании и корпорации организовывают благотворительные мероприятия, флешмобы, марафоны и тому подобное. Важнейшей особенностью этого дня является спонтанность. Подробнее о праздновании Международного дня спонтанного проявления доброты 2021 читайте в материале Фактов ICTV.