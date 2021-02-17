17 февраля в мире отмечают День ангела Екатерины. Это имя очень популярно в Украине. Оно имеет древнегреческое корни и означает чистая, непорочная.
Обладательницы имени часто спокойны и терпеливы, легко находят общий язык с окружающими.
Нередко Кати рано взрослеют и начинают помогать родителям во всем.
В именины Екатерины Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в СМС и открытках.
Поздравления с Днем ангела Екатерины в СМС
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Екатерина – имя знатное,
Не раз звучавшее в веках.
Пусть будет счастьем жизнь богатая,
Фортуна носит на руках!
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В День святой Екатерины
Радости, любви и силы,
Я тебе желаю тихо,
Не услышало чтоб лихо.
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Будь стройной, словно балерина,
Красивой, долгожданной, как весна!
Пускай тебе везет, Екатерина!
Ведь ты для счастья рождена!
Поздравления с Днем ангела Екатерины в открытках
17 февраля в мире отмечают Международный день спонтанного проявления доброты.
По одной из версий, праздник начали отмечать в США, по другой – в Новой Зеландии. В этот день многие компании и корпорации организовывают благотворительные мероприятия, флешмобы, марафоны и тому подобное. Важнейшей особенностью этого дня является спонтанность. Подробнее о праздновании Международного дня спонтанного проявления доброты 2021 читайте в материале Фактов ICTV.