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Факты / Lifestyle
Анна Пантьо |

День ангела Сергея – поздравления в стихах, СМС и картинках

17 февраля День ангела отмечают мужчины по имени Сергей.

хлопець, чоловік

Красивое и лаконичное имя Сергей имеет римские корни и происходит от слова Sergius, то есть высокий, высокочтимый, знатный. По другой версии, имя произошло от латинского servi dei, что дословно переводится как слуга Бога.

Сергей – это благородный, добрый и надежный человек, настоящая опора для родных и друзей. Он ответственный, рассудительный и целеустремленный. Сергей, как правило, общительный, обаятельный и умеет расположить к себе людей. А еще он всегда остается на стороне справедливости, честности и правды.

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Сегодня Факты ICTV подготовили оригинальные поздравления с Днем ангела Сергея. Отправьте открытки, СМС и стихи вашим знакомым, и пусть их всегда оберегает ангел-хранитель.

Душевные и добрые стихи и СМС-поздравления с Днем ангела Сергея

***

С праздником тебя, Сергей!

Жизнь пусть будет веселей,

Ярких красок для души,

Жизнь ты ими распиши!

Будь же добрым и люби,

Свою сказку сотвори.

Освещай другим сердца,

Будь умнее мудреца!

Ты здоровье не теряй,

Близких ты не забывай!

***

Желаю всей душой, Сережа,

Иметь успех тебе во всем!

Ведь по-другому быть не может,

Идешь ты к целям день за днем!

Всегда будь счастлив, улыбайся,

Не знай печалей и забот!

Прекрасной жизнью наслаждайся –

Поможет в этом твой ангел и Бог!

***

Желаю в именины я, Сергей,

Тебе побольше преданных друзей,

Хорошим человеком оставаться,

Счастливым быть и чаще улыбаться.

Хочу тебе здоровья пожелать,

Не стоит ни о чем переживать.

Желаю много в жизни я побед,

Прожить на свете сто счастливых лет!

***

Сергей, желаю счастья море,

Пускай не будет в жизни горя,

Пускай сопутствует успех,

Чтоб был ты, друг, счастливей всех!

Пускай удача рядом будет,

И только искренние люди,

Хочу здоровья пожелать,

И никогда не унывать!

***

Поздравляю вас, Сергей, с именинами!

Сбудутся мечты пускай заветные!

И пусть чашей полной будет дом,

Чтоб любовь всегда царила в нем!

Вам вовек желаю не грустить,

Все, что нужно, – сразу находить!

Пусть тоска навеки вас покинет,

И невзгоды с нею пускай сгинут!

***

Что Сергей – отличный парень –

Мы не скажем никому:

Он на радость нам подарен –

Поздравления ему!

Пусть великое везенье

Будет для него во всем!

Пусть в хорошем настроении

Пребывает день за днем!

***

Сергей, с праздником! Пусть в жизни будут всегда любовь, семья, мир, друзья, дом, работа, доброта. Желаю мечтам сбываться, планам реализовываться, достатку расти!

Оригинальные открытки с Днем ангела Сергея

день ангела сергея

день ангела сергея

День ангела Сергея

День ангела Сергея

день ангела сергея

По церковному календарю 17 февраля верующие чтят память Николая Студенного. Назвали его так потому, что обычно в этот день были сильные морозы.

А еще считалось, что этот святой имел дар исцеления, поэтому ему молятся для избавления от болезней. Подробнее о приметах и запретах 17 февраля читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Pexels

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