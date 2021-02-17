Международный день спонтанного проявления доброты отмечают 17 февраля.
По одной из версий, праздник начали отмечать в США, по другой – в Новой Зеландии. Традицию празднования Дня спонтанного проявления доброты охотно подхватили другие страны мира.
Многие компании и корпорации организовывают благотворительные мероприятия, флешмобы, марафоны и тому подобное. Важнейшей особенностью этого дня является спонтанность.
Можно отправить неожиданный подарок другу, придержать дверь маме с коляской, уступить место в транспорте, сделать комплимент коллеге или просто улыбнуться на улице незнакомому человеку.
Факты ICTV подготовили поздравления в прозе, стихах и открытках по случаю Международного дня спонтанного проявления доброты 2021. Надеемся, они вам пригодятся.
Поздравление с Международным днем спонтанного проявления доброты в прозе
Поздравляю с Международным днем спонтанного проявления доброты! Пусть на твоем жизненном пути встречаются только хорошие и отзывчивые люди, в доме всегда звучит смех, царит согласие и мир.
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С праздником! Желаю здоровья вам и вашим родным, хорошего настроения и энергии. Пусть все добро всегда возвращается сторицей!
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С праздником, добрый человек! Желаю тебе семейного счастья, безграничной любви, только солнечных и радостных дней!
Поздравление с Международным днем спонтанного проявления доброты в стихах
Добра и везения,
Счастья и внимания,
Вдохновенья и достатка,
Пусть в твоей жизни
Все будет гладко!
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Хочу удачи пожелать,
Не стоит и переживать.
Пусть лучшее произойдет,
Пускай тебя удача ждет!
Везенье бьется через край.
Ты, главное, не унывай!
Ведь тебе скоро повезет,
Большой успех к тебе придет!
Поздравление с Международным днем спонтанного проявления доброты в открытках
Кроме официальных государственных праздников, в Украине есть ряд неофициальных дат. Не все из них отмечают на государственном уровне, но это не умаляет их важности.
Ознакомиться с календарем неофициальных праздников на 2021 год можно в материале Фактов ICTV.