Международный день спонтанного проявления доброты отмечают 17 февраля.

По одной из версий, праздник начали отмечать в США, по другой – в Новой Зеландии. Традицию празднования Дня спонтанного проявления доброты охотно подхватили другие страны мира.

Многие компании и корпорации организовывают благотворительные мероприятия, флешмобы, марафоны и тому подобное. Важнейшей особенностью этого дня является спонтанность.

Можно отправить неожиданный подарок другу, придержать дверь маме с коляской, уступить место в транспорте, сделать комплимент коллеге или просто улыбнуться на улице незнакомому человеку.

Факты ICTV подготовили поздравления в прозе, стихах и открытках по случаю Международного дня спонтанного проявления доброты 2021. Надеемся, они вам пригодятся.

Поздравление с Международным днем ​​спонтанного проявления доброты в прозе

Поздравляю с Международным днем ​​спонтанного проявления доброты! Пусть на твоем жизненном пути встречаются только хорошие и отзывчивые люди, в доме всегда звучит смех, царит согласие и мир.

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С праздником! Желаю здоровья вам и вашим родным, хорошего настроения и энергии. Пусть все добро всегда возвращается сторицей!

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С праздником, добрый человек! Желаю тебе семейного счастья, безграничной любви, только солнечных и радостных дней!

Поздравление с Международным днем ​​спонтанного проявления доброты в стихах

Добра и везения,

Счастья и внимания,

Вдохновенья и достатка,

Пусть в твоей жизни

Все будет гладко!

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Хочу удачи пожелать,

Не стоит и переживать.

Пусть лучшее произойдет,

Пускай тебя удача ждет!

Везенье бьется через край.

Ты, главное, не унывай!

Ведь тебе скоро повезет,

Большой успех к тебе придет!

Поздравление с Международным днем ​​спонтанного проявления доброты в открытках

Кроме официальных государственных праздников, в Украине есть ряд неофициальных дат. Не все из них отмечают на государственном уровне, но это не умаляет их важности.

Ознакомиться с календарем неофициальных праздников на 2021 год можно в материале Фактов ICTV.