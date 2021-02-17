С 8 по 14 марта православные христиане отмечают Масленицу, а уже 15 числа начинается Великий пост перед Светлым Христовым Воскресеньем. На какие еще даты следует обратить внимание в первый месяц весны, читайте в церковном календаре на март 2021.

Также в этом месяце выпадает два дня, когда верующие поминают умерших родственников.

В частности, Вселенская родительская суббота (мясопустная) в этом году приходится на 6 марта, а Суббота второй седмицы Великого поста – на 27 марта.

Важные даты, на которые следует обратить внимание, мы выделили жирным.

Список церковных праздников в марте 2021

1 марта – мученика Памфила пресвитера

2 марта – великомученика Феодора Тирона

3 марта – святителя Льва, папы Римского

4 марта – преподобных Евгения и Макария исповедников, пресвитеров Антиохийских

5 марта – благоверного князя Ярослава Мудрого

6 марта – Вселенская родительская суббота (мясопустная)

7 марта – Неделя о Страшном суде, или Неделя мясопустная

8 марта – начало Масленицы (Сырная неделя)

9 марта – первое и второе Обретение главы Иоанна Предтечи

10 марта – святителя Тарасия, архиепископа Константинопольского

11 марта – святителя Порфирия, архиепископа Газского

12 марта – преподобного Прокопия Декаполита, исповедника

13 марта – преподобного Василия исповедника

14 марта – Прощеное воскресенье , преподобной мученицы Евдокии

, преподобной мученицы Евдокии 15 марта – начало Великого поста (воздержание от пищи), Чистый понедельник

16 марта – Волоколамской иконы Божией Матери

17 марта – преподобного Герасима Вологодского

18 марта – иконы Божией Матери Воспитание

19 марта – обретение Честного Креста и гвоздей царицей Еленой в Иерусалиме, икон Божией Матери Ченстоховская и Благодатное Небо

20 марта – иконы Божией Матери Споручница грешных

21 марта – преподобного Феофилакта исповедника, епископа Никомидийского

22 марта – Сорок святых или День всех святых

23 марта – мучеников Кодрата Никомидийского, Саторина и Руфина

24 марта – святителя Евфимия, архиепископа Новгородского

25 марта – Лиддской нерукотворной иконы Божией Матери

26 марта – перенесение мощей святителя Никифора, патриарха Константинопольского

27 марта – Суббота второй седмицы Великого поста

28 марта – святителя Григория Паламы, архиепископа Солунского

29 марта – мученика Савина Египетского

30 марта – День святого Алексея или Теплого Алексея

31 марта – святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского

Выходные в марте 2021

В марте 2021 года у украинцев будет дополнительный выходной 8 марта, поскольку Международный женский день — это государственный праздник.

Он приходится на понедельник, поэтому граждане Украины будут отдыхать три дня подряд — 6, 7 и 8 марта.