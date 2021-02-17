Международный день кота: топ-10 интересных фактов о котах

Ежегодно 17 февраля жители европейских стран отмечают Международный день кота. Эти животные были одомашнены тысячи лет назад, и сегодня их заводят в качестве домашних любимцев миллионы людей по всему миру.

Однако далеко не все знают о чем говорит поведение кошек. Для чего они трутся об людей, почему любят ходить за ними, и зачем мурлыкают, когда у них что-то болит, читайте на Фактах ICTV.

Кошачья нежность

Когда кошка трется о вас, это не обязательно говорит о том, что она хочет проявить свою нежность. Таким образом эти животные помечают вас в качестве своей территории, а также убирают чужие запахи.

Кошачий голос

Кошки мяукают лишь для того, чтобы общаться с людьми, а не с другими представителями своего вида. Единственным исключением является то, когда котята мяукают, чтобы подать сигналы своим родителям.

Кошки контролируют людей

Привычка кошек ходить за человеком связана с тем, что они следят за нами. Точнее таким образом они пытаются контролировать наши действия.

Кошки мурлыкают для лечения

Считается, что кошки могут мурлыкать для того, чтобы быстрее заживлять свои раны. Мурлыканье домашнего кота имеет частоту в 25-100 герц, которая также является частотой, которая позволяет мышцам и костям быстрее расти и восстанавливаться.

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Кошки очень много спят

Большую часть своей жизни кошки проводят во сне — почти 70%. Так, из девяти лет жизни это животное будет спать около шести лет.

Кошки не любят молоко

Хотя кошек часто изображают на картинках пьющими молоко, на самом деле они не любят его. В некоторых исследованиях говорится о том, что у кошек непереносимость лактозы, потому им вообще нельзя пить молоко.

Кошачья забота

Кошка проявляет свою заботу попытках накормить человека. Именно поэтому она иногда приносит пойманную нею добычу.

Сильнейшее чувство

У котов самым сильным чувством является обоняние. Именно с помощью него они различают людей и разнообразные объекты. Обоняние у этих животных в 14 раз сильнее, чем у людей.

Невероятные уши

Коты могут поворачивать свои уши на 180°. Контролировать их животным помогают 32 мускула.

Коты — неконфликтные животные

Коты предпочитают не показывать свою доминантную позицию и не будут драться с другими животными без надобности.

Если у вас дома живут несколько кошек, то они постараются максимально избегать друг-друга, чтобы не начать конфликт.

Например, в одном из приютов США одного кота изолировали от других животных, поскольку он выпускал их на волю.