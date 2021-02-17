Стратегический ресурс мирового океана, важная часть экономики, источник здоровой пищи. Это все – о рыбе. Учеными подсчитано, что рацион человека должен включать минимум (!) 20-21 килограмм рыбы в год. Украинцы едят в среднем 14 кило в год – вдвое меньше, чем жители других европейских стран.

Мы ловим мало рыбы, при этом потребление ежегодно падает. Цены на отечественный морской продукт высокие, а на прилавках чаще всего – импортная и далеко не всегда качественная рыба. Почему? Что не так с нашей рыбной промышленностью? И как выбрать качественный продукт? Об этих важных вещах поговорим в статье.

Почему украинцы едят мало рыбы?

На базарных прилавках и полках супермаркетов 85% рыбы – импортная. Украина завозит ее из 60-ти стран мира. Лидер – Норвегия, на втором месте Исландия, и на третьем США. Как сообщила Государственная таможенная служба, импорт свежей и охлажденной рыбы в натуральном виде в 2020 году вырос на треть по сравнению с предыдущим годом – с 23 тыс. тонн до 30 тыс. тонн, в долларах – на 15,4%, с $141 млн до $ 162 млн.

Вместе с тем, согласно ее данным, импорт мороженой рыбы в прошлом году составил 271 тыс. тонн на сумму $365 млн, снизившись на 5,1% и 3,1% соответственно.

Если говорить о нашем украинском продукте, то за последние годы его объемы значительно уменьшились. Только через аннексию Крыма вылов рыбы сократился в 2, 5 раза. А по сравнению с началом 90-х годов, Украина стала вылавливать в 20 раз меньше рыбы. Это и привело к увеличению количества импорта на прилавках, а вместе с этим – возрастанию цен, говорит председатель Ассоциации рыболовов Александр Чистяков.

– В начале 90-х Украина входила в пятерку стран-лидеров, которые добывают рыбу. У нас было 268 судов океанического промысла. Вылавливали 1 миллион 100 тысяч тонн рыбы в год. В прошлом году выловили 53 тысячи. Мы говорим о вылове рыбы на наших внутренних водоемах. В двух морях – Черном и Азовском. В добавок ставки и рыбхоз. Это все привело к тому, что наш рыбный прилавок на 85% занимает импортный продукт и есть всего лишь 15% нашего отечественного продукта. Цена начала приближаться к цене мяса. Поэтому если перед семьей стоит выбор – купить курятину или замороженную сельдь, решение очевидно, — объяснил он.

Импортный – не значит качественный на все 100%. На прилавках можно найти испорченную рыбу, говорит Александр Чистяков.

– Северные страны держат стратегический запас рыбы на непредвиденные случаи. Каждые два года они меняют его, потому что содержание минералов и витаминов в мороженной рыбе сохраняется 2, 5 года. Догадайтесь, куда идут предыдущие запасы? — сказал эксперт.

Самая полезная рыба. Как ее выбрать?

Некачественную и перемороженную рыбу можно определить по толстому слою льда на тушке. Он говорит о том, что продукт множество раз размораживали и снова замораживали. Поэтому лучше выбирать рыбу шоковой заморозки – без льда, говорит диетолог Елена Егорова.

– Сухую заморозку используют для трески. Это натуральная рыба – дикая, как камбала и окунь. Она не выращивается искусственным способом в прудах. Люди знают, что треска жирная – но это не совсем так. Основной ее жир – в области печени. И все. Сама же треска не является супер-жирной рыбой. Но при этом имеет высокое содержание витамина D. Цена – 91 гривна за килограмм, — уточнила она.

Лучшая для употребления – морская или океаническая рыба. Есть еще и речная, но врачи от нее не в восторге. Например, карпа часто выращивают в искусственных акваториях. Чтобы он быстрее рос, в корм подмешивают гормоны, говорит диетолог.

– В рационе эта рыба может быть. Но не делайте ее базовой. Больше пользы в морской и океанической рыбе. Морская вода считается более экологичной, более чистой, — посоветовала диетолог.

Искусственно выращивают еще лосось, горбушу, форель. Если в естественной среде она вырастает за 4 года, то в искусственных водоемах – за год. Поэтому врачи советуют есть дикую рыбу – хек, минтай, скумбрию, камбалу, морского окуня, сардину.

Рыба – для долголетия!

Недавно американские ученые обследовали 1575 человек в возрасте 60 лет. Определяли уровень омега-3 и полиненасыщенных жирных кислот. Оказалось, у кого уровень этих веществ выше, у того мозг больше, короткая и длинная память лучше, а вместе с этим жизнь человека более полноценна. Поэтому омега -3 и полиненасыщенные жирные кислоты надо употреблять.

Японцы, самые большие любители рыбы в мире, съедают ее около 45 кг в год! Ежедневно в их рационе – 120 граммов рыбы. Врачи уверены, что именно поэтому японцы и отличаются наибольшей продолжительностью жизни среди всего населения планеты. Женщины в Японии доживают в среднем до 86 лет, а мужчины до 79.

В первую очередь это огромное количество минеральных веществ. Это фосфор, йод, селен, цинк, магний, марганец – эти вещества нам нужны каждый день. Да, иногда они нужны нам в минимальных дозах, но каждый день. Они выполняют множество функций в нашем организме. Это и выработка ферментов, работа внутренних органов, защита сосудов от старения, антиоксидантные свойства. Это и состояние наших волос, ногтей и просто наша молодость, наше внутреннее прекрасное самочувствие.

Конечно, рыба не является панацеей и чем-то незаменимым. Например, вегетарианцы возмещают полезные вещества рыбы нерафинированными маслами ценных пород. Но если в человеческий организм вовсе не попадает омега-3, со временем здоровье даст сбой, а дальше – патология. Поэтому если вы не веган, приучите себя есть рыбу.

Как вкусно и дешево приготовить рыбу?

Рецепт, который обойдется вам копейки, готова показать и рассказать участница МастерШеф. Профессионалы – Юлия Кушнир. Он настолько прост, что любой может приготовить его. А вкус блюда понравится даже заядлым противникам морепродуктов! Это острая и одновременно нежная рыбка, приготовленная по британско-индийскому рецепту – Кеджери.

Для приготовления Кеджери вам понадобится любая белая рыба. Юля выбрала дешевый и вкусный хек. Еще вам нужны: рис, молоко, сливочное масло, лук, куркума, карри, паприка и лавровый лист.

Рыбу разрежьте на кусочки, залейте молоком. Добавьте 50 граммов сливочного масла и лавровый лист. Пусть рыбка 5 минут поплавает в кипящем молоке. Это было самое сложное в рецепте. Далее отварите рис, смешайте его со специями и поджаренным луком. Добавьте 2 ложки молочного бульона. И – вуаля!

Осталось только все красиво выложить на тарелку, при желании украсить вареными яйцами и зеленым луком. Приятного аппетита, и будьте здоровы!