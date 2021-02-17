Что такое персонификация

Персонификация — это одна из разновидностей метафоры, в которой неживые существа (предметы или явления) обретают человеческие признаки и черты. В литературе это понятие называют также олицетворением или одухотворением.

С латинского термин означает лицо (persona) и делать (facere), то есть мы наделяем явления и предметы свойствами, характерными для человека.

Олицетворение характерно для художественного стиля, его считают самым выразительным признаком фольклора. В народных сказках, легендах и рассказах можно проследить “живой” взгляд людей на мир, где природа умеет говорить, смеяться или плакать.

Прием помогает более четко и конкретно воспроизвести в сознании образ, а также воспринимать его на визуальном и аудиальном уровнях.

Кроме мифологии и религии, персонификация также получила широкое распространение в социологии, философии и психологии. Как правило, она проявляется в попытке человека переложить вину на что-то или кого-то.

Примеры персонификации в литературе

Ревет и стонет Днепр широкий,

Сердитый ветер завивает. (Тарас Шевченко)

Автор использовал олицетворение, чтобы передать все величие Днепра — он ревет и стонет, что несвойственно для реки.

И сердце ждет чего-то. Болит,

Болит, и плачет, и не спит,

Как некормленый ребенок. (Тарас Шевченко)

В этом случае сердце ждет, плачет, не спит. В реальной жизни человеческий орган на это не способен, однако в поэзии позволяет лучше передать состояние главного героя.

Весна зиму прогоняет,

И зеленый по земле

Весна ковер расстилает. (Тарас Шевченко)

Время года — неживое существо, поэтому не может ни прогнать кого-то, ни расстелить ковер.

Не менее яркое использование олицетворения встречается у других авторов: В платках улыбаются личика георгин (Александр Олесь), Тяжелым холодным сном за домом спала земля (Михаил Коцюбинский), Чистенькие окошки смеются солнцу (Марийка Пидгирянка).

В сказке Колобок все действия, нехарактерные для животных и самого хлеба, являются олицетворением. Потому что ни заяц, ни лисица, ни медведь, ни волк не могут разговаривать и петь, а Колобок еще и бегать. Это легко можно проследить на коротком отрывке произведения:

А он (Колобок. — Ред.) лежал, лежал на окне, а затем из окна на завалинку, а с завалинки на землю во двор, а со двора за ворота и побежал, покатился по дороге.

Бежит и бежит по дороге, когда это навстречу ему зайка.

— Колобок, колобок, я тебя съем!

— Не ешь меня, зайчик-лапанчик, я тебе песенку спою:

— Ну спой! Я по коробу скребен,

По сусеку метен.

Я от бабы убежал,

Я от деда убежал,

Так и от тебя убегу!

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