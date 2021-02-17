Купить приглашение в Clubhouse можно на ОЛХ — цена

Закрытая соцсеть Clubhouse набрала огромную популярность, поэтому на сайтах начали появляться объявления о продаже инвайтов в это приложение. Действительно ли можно купить приглашение в Clubhouse и сколько это стоит — Факты ICTV узнали все подробности.
Clubhouse — это социальная сеть, в которой можно общаться с пользователями на разные темы только с помощью голосовых сообщений. Но попасть туда не так просто, надо обязательно иметь приглашение от авторизированного члена соцсети.
На OLX мы нашли более 40 объявлений о продаже приглашений в закрытую соцсеть, из разных уголков Украины.
Продавцы утверждают, что в этом приложении можно найти лучших специалистов мира и пообщаться с ними на любую тему. Помните, что пока приложение доступно только для пользователей IOS.
Цена стартует от 100 гривен, самое дорогое объявление — $ 100.
Несколько человек согласились на личную встречу, во время которой должны предоставить приглашение со своего номера в обмен на деньги. Остальные продавцы (их большинство) просят полную или частичную предоплату на карточку, после которой обещают прислать инвайт.
Даже после получения приглашения, со своего iPhone самому можно пригласить не более двух человек, тогда как у некоторых продавцов указано: осталось 3 шт. или: получил новые инвайты. Источник получения этих инвайтов продавцы не раскрывают.
На сайте также есть несколько объявлений с разными номерами, именами и даже ценами, однако с почти одинаковым содержанием.
Никто не гарантирует вам настоящий доступ к Clubhouse, однако для того, чтобы уменьшить вероятность встречи с мошенниками, лучше не ведитесь на объявления с заниженной ценой, неограниченным количеством приглашений, текстом под копирку, а также попросите продавца о личной встрече.
Популярность Clubhouse
Сначала разработчики создали ограниченный доступ для сети с целью протестировать ее без лишнего внимания и только потом вывести в свободный доступ.
Зато после того, как Илон Маск написал в Twitter, что хотел бы пообщаться с Владимиром Путиным в этом приложении, Clubhouse стал невероятно популярным.