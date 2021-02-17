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Факты / Lifestyle
Софія Зінов'єва |

Украинцы начали торговать приглашениями в Clubhouse: сколько стоит инвайт

Закрытая соцсеть Clubhouse набрала огромную популярность, поэтому на сайтах начали появляться объявления о продаже инвайтов в это приложение. Действительно ли можно купить приглашение в Clubhouse и сколько это стоит — Факты ICTV узнали все подробности.

Украинцы начали торговать приглашениями в Clubhouse: сколько стоит инвайт

Clubhouse — это социальная сеть, в которой можно общаться с пользователями на разные темы только с помощью голосовых сообщений. Но попасть туда не так просто, надо обязательно иметь приглашение от авторизированного члена соцсети.

На OLX мы нашли более 40 объявлений о продаже приглашений в закрытую соцсеть, из разных уголков Украины.

Продавцы утверждают, что в этом приложении можно найти лучших специалистов мира и пообщаться с ними на любую тему. Помните, что пока приложение доступно только для пользователей IOS.

Цена стартует от 100 гривен, самое дорогое объявление — $ 100.

Несколько человек согласились на личную встречу, во время которой должны предоставить приглашение со своего номера в обмен на деньги. Остальные продавцы (их большинство) просят полную или частичную предоплату на карточку, после которой обещают прислать инвайт.

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Даже после получения приглашения, со своего iPhone самому можно пригласить не более двух человек, тогда как у некоторых продавцов указано: осталось 3 шт. или: получил новые инвайты. Источник получения этих инвайтов продавцы не раскрывают.

На сайте также есть несколько объявлений с разными номерами, именами и даже ценами, однако с почти одинаковым содержанием.

  • Купить приглашение в Clubhouse можно на ОЛХ — цена
  • Купить приглашение в Clubhouse можно на ОЛХ — цена
  • Купить приглашение в Clubhouse можно на ОЛХ — цена
  • Купить приглашение в Clubhouse можно на ОЛХ — цена
Украинцы начали торговать приглашениями в Clubhouse: сколько стоит инвайт / 2 фотографии

Никто не гарантирует вам настоящий доступ к Clubhouse, однако для того, чтобы уменьшить вероятность встречи с мошенниками, лучше не ведитесь на объявления с заниженной ценой, неограниченным количеством приглашений, текстом под копирку, а также попросите продавца о личной встрече.

Популярность Clubhouse

Сначала разработчики создали ограниченный доступ для сети с целью протестировать ее без лишнего внимания и только потом вывести в свободный доступ.

Зато после того, как Илон Маск написал в Twitter, что хотел бы пообщаться с Владимиром Путиным в этом приложении, Clubhouse стал невероятно популярным.

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