В астронавты впервые в истории набирают людей с инвалидностью

Европейское космическое агентство (ЕКА) впервые объявило о наборе астронавтов с инвалидностью. Последний раз в ЕКА набирали на работу космонавтов 11 лет назад.

Агентство установило сроки подачи заявок — с 31 марта по 28 мая 2021 года все желающие могут отправить свое резюме. По предварительным данным, результаты отбора объявят в октябре 2022 года.

Для кандидатов есть особые требования: они должны быть гражданами страны-члена агентства, иметь степень магистра естественных наук, медицины, инженерии, математики, компьютерных наук или квалификацию летчика-испытателя. Также обязателен соответствующий профессиональный опыт работы не менее трех лет и свободное владение английским языком.

В рамках программы ЕКА впервые ищет космонавтов с инвалидностью. Сейчас они просят подавать резюме людей, у которых ампутированы конечности или есть их врожденное отсутствие, с разной длиной ног и людей с ростом менее 130 см.

Также ЕКА будет работать над адаптацией космического оборудования для таких сотрудников. В частности агентство выделит €1 млн для того, чтобы астронавты с ограниченными возможностями смогли полететь в космос.

EКА планирует сделать отбор космонавтов инклюзивным. По этой причине агентство также призывает подавать заявки женщин. В нынешнем составе команды есть только одна женщина — итальянский астронавт Саманта Кристофоретти.

Европейское космическое агентство — это международная организация, занимающаяся космическими исследованиями, а также практическим использованием искусственных спутников.

К Земле прилетел астероид

17 февраля к Земле приблизился астероид 2021 BS3 размером как самое большое смотровое колесо в мире — Лондонский глаз. Космическое тело пролетело мимо Земли со скоростью 10,37 км в секунду.

Ближе всего к нашей планете астероид был в 15.58 по киевскому времени и подлетит на 6 616 713 км. Такое расстояние считается близким в масштабах космоса, но технически — это 40% расстояния от Земли до Солнца.

Источник: ЕКА