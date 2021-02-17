Опередил Маска: Безос вернулся на первое место в списке самых богатых людей мира

Основатель американской компании Amazon Джефф Безос обошел основателя космической компании SpaceX и гендиректора Tesla Илона Маска в списке самых богатых людей в мире.

После завершения торгов на американских биржах состояние Илона Маска за день уменьшилось на $4,58 млрд и составило $190 млрд. А состояние Безоса сейчас оценивается в $191 млрд, за день оно сократилось всего на $372 млн.

На третьем месте в списке находится основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс. Суммарная стоимость его активов составляет $137 млрд, за день он потерял $283 млн.

Четвертую позицию занимает руководитель Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно с $116 млрд (за сутки +$2,09 млрд).

Замыкает пятерку самых богатых людей планеты разработчик соцсети Facebook Марк Цукерберг — $104 млрд, за сутки он получил $1,15 млрд.

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Безос удерживал звание самого богатого человека с 2017 года. Но за 2020 год состояние Илона Маска увеличилось на $150 млрд, и в начале января он стал самым богатым человеком в мире. Его состояние составляло $200 млрд.

Однако за счет сокращения состояния гендиректора Tesla за сутки на $4,58 млрд, Безосу удалось выйти на первое место.

Недавно основатель Amazon Джефф Безос объявил, что уходит с поста генерального директора компании, которую основал почти 30 лет назад. Он станет исполнительным директором.

Должность гендиректора займет Энди Яссы, который сейчас возглавляет бизнес облачных вычислений Amazon.