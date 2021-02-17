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Факты / Lifestyle
Владислав Бомбела |

Какой праздник 18 февраля

18 февраля в мире отмечают немало интересных праздников, в частности церковных. Также многие празднуют в этот день именины. Факты ICTV подготовили подборку самых главных праздников, а также приметы и запреты на 18 февраля.

Яке сьогодні свято

18 февраля — какой сегодня праздник

18 февраля в мире отмечают День батарейки. Также 18 февраля — день памяти Агафьи Коровницы. Православные христиане чествуют мученицу Агафью, которая отдала жизнь за свою веру.

Девушка отказалась принять язычество, после чего подверглась жестоким пыткам. В день памяти Агафьи Коровницы принято вспоминать умерших родственников и молиться за них в церкви.

Именины 18 февраля

18 февраля отмечают день ангела Агафья, Антон, Евгений, Парамон, Василиса, Макар.

Приметы на 18 февраля

  • если на улице тепло, то следует ожидать быстрого прихода весны;
  • отсутствие осадков предусматривает засухи летом;
  • на улице мороз — летом погода будет теплой и без дождей.
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Что нельзя делать 18 февраля

  • нельзя ссориться с родными;
  • нельзя находиться в неубранной квартире.

Календарь церковных праздников на февраль

Последний месяц зимы предусматривает немало важных дат, в том числе церковных. В феврале празднуют мученика Никифора, неделю Мытаря и Фарисея, Иверской иконы Божией Матери и другие.

Смотрите подробный календарь церковных праздников на февраль, чтобы не пропустить важную дату.

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