Новый штамм в Финляндии, первые дозы вакцины против коронавируса и продолжение адаптивного карантина в Украине. Факты ICTV собрали главные новости 18 февраля о Covid-19.

В финской лаборатории Vita обнаружили новый штамм коронавируса Fin-796H. Он содержит признаки как британского, так и африканского видов.

Кабмин опубликовал постановление о продлении адаптивного карантина в Украине до 30 апреля 2021 года. С 24 февраля в стране устанавливается модель адаптивного карантина, которая предусматривает разделение регионов на четыре зоны: красный, оранжевый, желтый и зеленый.

Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан пояснил, что в начале карантина столица будет находиться в желтой зоне, но из-за естественного роста заболеваемости Covid-19, город может перейти в оранжевую.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что до конца этой недели страна должна получить первые 500 тыс. доз вакцины против коронавируса от AstraZeneca. В то же время поставка 117 тыс. доз вакцины от Pfizer переносится на конец февраля.

В то же время заместитель директора департамента программы медгарантий Национальной службы здоровья Анна Фенчак рассказала, что в Украине на лечение больных коронавирусом в 2021 году выделено около 10 млрд грн.

Также экс-заместитель главного санитарного врача Киева Юлий Жигалов прокомментировал рекомендации относительно ношения одновременно нескольких масок, которые так активно обсуждают в мире. Он считает, что этот факт является нелогичными. Врач объяснил, что не нужно носить сразу две маски в общественных местах для борьбы с Covid-19.

А вот в США изъяли более 11 млн фальшивых медицинских масок предназначенных для врачей, которые работают с больными коронавирусом.

Также на сайте Минздрава уже обнародован список вакцин, которые ожидает Украина. В этот перечень входят такие препараты: Pfizer-BioNTech, Sinovac Biotech, AstraZeneca и Novavax. Их будут поставлять тремя способами: через COVAX, прямые закупки у производителей за средства госбюджета, а также за деньги международных доноров.

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