Facebook заблокировал австралийцам возможность просматривать и публиковать новости на платформе из-за предложенных в стране законов, заставляющих цифровых гигантов платить за журналистику.

Австралийские издатели могут продолжать публиковать новостной контент на Facebook, но австралийская аудитория не может просматривать или делиться ссылками и сообщениями.

— Фактически Facebook сообщает австралийцам, что информация, которую вы видите на наших платформах, не исходит от организаций, у которых есть редакционная политика или процессы проверки фактов. Также она не исходит от журналистов, которым платят за то, что они делают, — рассказал министр связи Пол Флетчер.

Австралийские пользователи не могут делиться австралийскими или международными новостями. Международные пользователи за пределами Австралии также не могут делиться австралийскими новостями.

Одновременно с этим компания Google, которая ранее выступала против нового австралийского закона, начала заключать соглашения с издателями СМИ о размещении их контента за деньги.

В начале февраля представители Facebook обновили список утверждений о коронавирусе, из-за которых посты в соцсети будут удалять.

Часть ограничений по прежнему будет касаться распространения ложной информации о вакцинации против Covid-19.