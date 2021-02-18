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Євгенія Шапоренко |

Конец пандемии и Черная Луна: гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака

Подробный гороскоп на 2021 год составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Конец пандемии и Черная Луна: гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака

Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака

2021 — год Белого Быка, связанный со стихией металла. Бык в астрологии считается символом трудолюбия, упорства, терпения, уравновешенности и выносливости. Нам всем придется много работать, однако, методы нужно будет менять.

Пришло время внедрять современные технологии, переходить на новый формат обучения и деятельности. Все это обусловлено соединением гигантов Юпитера и Сатурна в первом градусе Водолея, принадлежащего к стихии Воздуха. Основной астрологический фактор 2021 года – напряженные аспекты Юпитера с Ураном и Сатурна с Ураном. Это вызовет глобальную политическую нестабильность.

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Особенно сложные периоды нас ждут в феврале, июне и декабре 2021 года. В эти периоды общение пожилых людей и молодого поколения приводит к серьезным конфликтам. 2021 год – это борьба нового с бесперспективным и исчерпавшим себя прошлым.

Когда закончится пандемия коронавируса

С 20 декабря 2020 года Сатурн и Юпитер уходят от влияния Плутона, поэтому все неприятности, связанные с коронавирусом, постепенно будут ослабевать. И в целом человечество в 2021 году сможет справиться с пандемией, во многом благодаря коллективному иммунитету, вакцинации и новым схемам лечения, а также некого пробуждения. В 2020 году все жили в страхе, но теперь истина проясняется. Коронавирус ослабеет и станет стандартной сезонной вирусной инфекцией. Мир вернется в прежний ритм жизни, будут предприняты меры, которые позволят ограничить экономический ущерб.

С 4 по 6 июня Марс в Раке становится в оппозицию к Плутону в Козероге — противостояние двух агрессивных планет, влияние оппозиции будет чувствоваться две-три недели. Может кардинально измениться глобальный вектор международных отношений. Тем более, этот транзит совпадает с коридором затмений и напряженным аспектом Сатурна с Ураном. Пожалуй, июнь – сложнейший месяц 2021 года, благо, в этот период Юпитер ненадолго зашел в знак Рыб — с 14 мая по 28 июля, что способствует оптимистичным настроениям и благополучному завершению.

Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака

В 2021 году активизируются энергии Водолея, который отвечает за все новое и современное, объединение, дружбу, свободу и независимость. Приоритеты и ценности будут коренным образом меняться. Знания и информация будут цениться больше всего. Люди будут стремиться решать все конфликты мирным путем, договариваться, искать взаимный интерес.

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С 20 декабря 2020 года Сатурн и Юпитер уходят от влияния Плутона, поэтому все неприятности, связанные с коронавирусом, постепенно будут ослабевать. И в целом человечество в 2021 году сможет справиться с пандемией, во многом благодаря коллективному иммунитету, вакцинации и новым схемам лечения, а также некого пробуждения. В 2020 году все жили в страхе, но теперь истина проясняется. Коронавирус ослабеет и станет стандартной сезонной вирусной инфекцией. Мир вернется в прежний ритм жизни, будут предприняты меры, которые позволят ограничить экономический ущерб.

С 4 по 6 июня Марс в Раке становится в оппозицию к Плутону в Козероге — противостояние двух агрессивных планет, влияние оппозиции будет чувствоваться две-три недели. Может кардинально измениться глобальный вектор международных отношений. Тем более, этот транзит совпадает с коридором затмений и напряженным аспектом Сатурна с Ураном. Пожалуй, июнь – сложнейший месяц 2021 года, благо, в этот период Юпитер ненадолго зашел в знак Рыб — с 14 мая по 28 июля, что способствует оптимистичным настроениям и благополучному завершению.

В 2021 году активизируются энергии Водолея, который отвечает за все новое и современное, объединение, дружбу, свободу и независимость. Приоритеты и ценности будут коренным образом меняться. Знания и информация будут цениться больше всего. Люди будут стремиться решать все конфликты мирным путем, договариваться, искать взаимный интерес.

Читайте: Восточный гороскоп на 2021 год: каким знакам зодиака улыбнется удача

Водолей – знак революционных преобразований, обновлений, что в результате приводит к техническому и социальному прогрессу. Конечно, все это будет происходить с препятствиями. Вполне вероятно, что 2021 год будет неурожайным. Стремитесь к новому во всех смыслах, развивайтесь, обучайтесь новым современным профессиям, находите группы по интересам, друзей и единомышленников, переводите бизнес в интернет.

В 2021 году будет четыре затмения. Первый коридор затмений с 26 мая по 10 июня, второй коридор затмений – с 19 ноября по 4 декабря. Во время затмений, а также за день до и после коридора затмений, нужно вести себя максимально осторожно, избегать экстрима, стараться не начинать важных дел, а лучше всего — посвятить время отдыху, повседневным делам или самопознанию.

До 19 июля — Черная Луна. У многих людей изменится отношение к материальному миру, своему телу, деньгам. Если человек поступает несправедливо в финансовых вопросах, то он начинает нести денежные и энергетические потери. С 19 июля люди будут себя чувствовать свободно в материальном плане, долго не решаемые имущественные вопросы, наконец, получат свое завершение. Многие погасят кредиты, вернут долги или получат задолженности по заработной плате.

Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака

Периоды ретроградного Меркурия знакомы всем. В 2021 году ретроградность Меркурия исключительно в знаках воздушной стихии: с 30 января по 21 февраля в знаке Водолей; с 30 мая по 23 июня в знаке Близнецы; с 27 сентября по 18 октября в знаке Весы. У многих людей будут наиболее выражены проблемы в делах и личной жизни. В эти периоды требуется больше времени, энергии и сил для решения тех или иных вопросов. В периоды ретроградности Меркурия требуются дополнительные условия и какие-то особенные обстоятельства для того, чтобы проявить себя и реализовать то, что запланировано ранее. Поэтому не рекомендуется что-либо начинать в эти периоды.

С 19 декабря 2020 по 29 декабря 2021 Юпитер движется по знаку Водолея, но ненадолго, планета большого счастья зайдет в знак Рыб, поэтому период с 14 мая по 28 июля – оптимальное время для планирования дальних поездок. При этом для начала поездок лучше пропустить коридор затмений 26 мая – 10 июля. С 30 мая по 23 июня период ретроградного Меркурия в знаке Близнецы. Поэтому, если отпуск попадает на этот период, будьте готовы к разнообразным задержкам, отменам рейсов, потере денег и документов, опозданиям и прочим неприятностям.

Венера будет ретроградна с 19 декабря 2021 до 29 января 2022 года в знаке Козерог. В это время возможно возвращение к прошлым отношениям или пересмотр жизненных позиций. Не рекомендуется приобретать драгоценности и предметы роскоши, инвестировать крупные суммы денег, а также регистрировать брак.

Гороскоп здоровья

С помощью планет и знаков зодиака можно классифицировать органы и системы тела человека. Поэтому анализ гороскопа позволяет понять потенциал возникновения заболевания. Все изменения состояния здоровья могут проявляться на трех уровнях: духовном, психическом и физическом.

Общий гороскоп по знакам зодиака носит рекомендательный характер и не может заменить личную консультацию астролога или врача.

Детальный гороскоп здоровья для всех знаков зодиака на 2021 год — читайте на Фактах ICTV.

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