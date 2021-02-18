В национальном природном парке Тузловские лиманы в Одесской области экологи нашли останки древнего животного.

Пока неизвестно, какому именно животному принадлежат эти останки. Экологи предполагают, что это может быть мамонт или мастодонт, а может и другое древнее существо, проживавшее на Причерноморье.

Экологи обратились за помощью к ученым. Они проведут экспертизу и определят возраст найденных костей.

Заведующий научным отделом парка Иван Русев сообщил, что неизвестные останки нашли при обследовании территории парка на уровне 3 м от поверхности земли в глиняном обрыве лимана Алибей.















Мамонт или мастодонт: в Одесской области нашли останки древнего животного / 4 фотографии

Недавно в ледниках Антарктиды ученые обнаружили странных существ, похожих на губок.

Неизвестных созданий нашли на глубине 900 м от поверхности шельфового ледника Фильхнера, расположенного на западном берегу Антарктиды.

Источник: Национальный природный парк Тузловские лиманы

Фото: Национальный природный парк Тузловские лиманы