Мамонт или мастодонт: в Одесской области нашли останки древнего животного

В национальном природном парке Тузловские лиманы в Одесской области экологи нашли останки древнего животного.
Пока неизвестно, какому именно животному принадлежат эти останки. Экологи предполагают, что это может быть мамонт или мастодонт, а может и другое древнее существо, проживавшее на Причерноморье.
Экологи обратились за помощью к ученым. Они проведут экспертизу и определят возраст найденных костей.
Заведующий научным отделом парка Иван Русев сообщил, что неизвестные останки нашли при обследовании территории парка на уровне 3 м от поверхности земли в глиняном обрыве лимана Алибей.
Недавно в ледниках Антарктиды ученые обнаружили странных существ, похожих на губок.
Неизвестных созданий нашли на глубине 900 м от поверхности шельфового ледника Фильхнера, расположенного на западном берегу Антарктиды.
Источник: Национальный природный парк Тузловские лиманы