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Факты / Lifestyle
Анастасія Рогожінська |

Мамонт или мастодонт: в Одесской области нашли останки древнего животного

В национальном природном парке Тузловские лиманы в Одесской области экологи нашли останки древнего животного.

Останки тварини

Пока неизвестно, какому именно животному принадлежат эти останки. Экологи предполагают, что это может быть мамонт или мастодонт, а может и другое древнее существо, проживавшее на Причерноморье.

Экологи обратились за помощью к ученым. Они проведут экспертизу и определят возраст найденных костей.

Заведующий научным отделом парка Иван Русев сообщил, что неизвестные останки нашли при обследовании территории парка на уровне 3 м от поверхности земли в глиняном обрыве лимана Алибей.

  • Мамонт или мастодонт: в Одесской области нашли останки древнего животного
  • Мамонт или мастодонт: в Одесской области нашли останки древнего животного
  • Мамонт или мастодонт: в Одесской области нашли останки древнего животного
  • Мамонт или мастодонт: в Одесской области нашли останки древнего животного
  • Мамонт или мастодонт: в Одесской области нашли останки древнего животного
  • Мамонт или мастодонт: в Одесской области нашли останки древнего животного
  • Мамонт или мастодонт: в Одесской области нашли останки древнего животного
  • Мамонт или мастодонт: в Одесской области нашли останки древнего животного
Мамонт или мастодонт: в Одесской области нашли останки древнего животного / 4 фотографии
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Источник: Национальный природный парк Тузловские лиманы

Фото: Национальный природный парк Тузловские лиманы

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