Погода на 18 февраля 2021 в Украине — прогноз погоды на сегодня

18 февраля в Украине синоптики прогнозируют холодную погоду и снег в некоторых областях, однако несмотря на морозы будет ясно.

По этой причине синоптики советуют тепло одеваться. Также в некоторых областях ожидается снег как днем, так и ночью.

Днем на юге температура до -5, на востоке до -6, в центре до -8, на севере до -10, на западе до -8. В Киеве ясная погода, температура — от -6 до -8.

Ночью значительно похолодает, в некоторых областях температура снизится на несколько градусов.

На юге будет похолодание до -6, на востоке до -13, в центре до -12, на севере до -15, на западе до -9. В Киеве температура от -14 до -16.

Ранее Факты ICTV писали, когда закончится морозная погода в Украине. В Укргидрометцентре прогнозируют, что до конца недели останется мороз и снег, но в некоторых областях будет солнечно.