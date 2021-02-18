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Факты / Lifestyle
Софія Зінов'єва |

NASA доставит на Марс аппарат для производства кислорода из атмосферы

18 февраля американская космическая орбитальная станция Perseverance доставит на поверхность Марса прибор MOXIE, который будет добывать кислород из атмосферы планеты. Эксперимент пройдет в рамках миссии Mars 2020.

NASA доставит на Марс аппарат для производства кислорода из атмосферы

Если удастся высадить MOXIE на Марс, это очень облегчит дальнейшую экипировку астронавтов.

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Атмосфера Марса на 96% состоит из углекислого газа и непригодна для дыхания человека. Поэтому для безопасного возвращения астронавтов на Землю им нужен дополнительный аэрозольный баллон с жидким кислородом в ракете, чтобы хватило на обратный путь.

Если кислород удастся добывать на месте, баллон можно брать пустым и наполнять уже на Марсе.

Несмотря на свою важнейшую миссию, весит аппарат всего 17,1 кг, за час он будет производить 10 г кислорода из марсианской атмосферы. Производительность достаточно низкая — 300 Вт, но это только экспериментальный образец, который пробудет на поверхности лишь час.

На сайте NASA можно увидеть обратный отсчет до приземления станции на Марс.

Исследование Марса

В феврале на Марс прибудет сразу три космических миссии.

9 февраля на орбиту вышел космический зонд Надежда Объединенных Арабских Эмиратов и уже прислал несколько снимков.

Китайская миссия Тяньвень-1 достигла планеты на следующий день. В планах миссии изучить геологическое строение Марса и провести химический анализ почвы.

Последняя — миссия NASA Mars2020 — будет исследовать красную планету в феврале.

Фото: NASA

Источник: NASA

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