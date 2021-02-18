18 февраля американская космическая орбитальная станция Perseverance доставит на поверхность Марса прибор MOXIE, который будет добывать кислород из атмосферы планеты. Эксперимент пройдет в рамках миссии Mars 2020.

Если удастся высадить MOXIE на Марс, это очень облегчит дальнейшую экипировку астронавтов.

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Атмосфера Марса на 96% состоит из углекислого газа и непригодна для дыхания человека. Поэтому для безопасного возвращения астронавтов на Землю им нужен дополнительный аэрозольный баллон с жидким кислородом в ракете, чтобы хватило на обратный путь.

Если кислород удастся добывать на месте, баллон можно брать пустым и наполнять уже на Марсе.

Несмотря на свою важнейшую миссию, весит аппарат всего 17,1 кг, за час он будет производить 10 г кислорода из марсианской атмосферы. Производительность достаточно низкая — 300 Вт, но это только экспериментальный образец, который пробудет на поверхности лишь час.

На сайте NASA можно увидеть обратный отсчет до приземления станции на Марс.

Исследование Марса

В феврале на Марс прибудет сразу три космических миссии.

9 февраля на орбиту вышел космический зонд Надежда Объединенных Арабских Эмиратов и уже прислал несколько снимков.

Китайская миссия Тяньвень-1 достигла планеты на следующий день. В планах миссии изучить геологическое строение Марса и провести химический анализ почвы.

Последняя — миссия NASA Mars2020 — будет исследовать красную планету в феврале.

Фото: NASA