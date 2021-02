NASA посадила на Марс ровер Perseverance

Космическая организация NASA посадила на Марс американскую космическую орбитальную станцию Perseverance. Структура сделала это с целью поиска следов жизни на Красной планете.

Марс обладает атмосферой, которая затрудняет приземление: только около 40% подобных миссий заканчиваются успехом. Посадка Perseverance прошла в прямом эфире.

Американский марсоход Perseverance приземлился на Марс за семь минут. За это время он вошел в атмосферу и приземлился на поверхность.

Во время посадки орбитальная станция делала фотографии планеты и отправляла их в центр управления NASA. Агентство опубликовало первый снимок на своей странице в Twitter.

Behold! @NASAPersevere‘s first image after completing her #CountdownToMars: pic.twitter.com/pBFNk62zfi

— NASA (@NASA) February 18, 2021