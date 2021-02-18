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Факты / Lifestyle
Юлія Захарченко |

NASA посадила на Марс ровер Perseverance

Космическая организация NASA посадила на Марс американскую космическую орбитальную станцию Perseverance. Структура сделала это с целью поиска следов жизни на Красной планете.

NASA посадила на Марс ровер Perseverance

Марс обладает атмосферой, которая затрудняет приземление: только около 40% подобных миссий заканчиваются успехом. Посадка Perseverance прошла в прямом эфире.

Американский марсоход Perseverance приземлился на Марс за семь минут. За это время он вошел в атмосферу и приземлился на поверхность.

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Во время посадки орбитальная станция делала фотографии планеты и отправляла их в центр управления NASA. Агентство опубликовало первый снимок на своей странице в Twitter.

Ракета-носитель Атлас-5 с американским марсоходом Perseverance стартовала с космодрома в США 30 июля 2020 года. За полгода космический корабль преодолел расстояние от Земли до Марса почти в 500 млн км.

NASA доставит на Марс аппарат с кислородом

Космический марсоход Perseverance доставит на поверхность Марса аппарат, способный добывать кислород из атмосферы планеты.

Космонавтам нужен дополнительный источник кислорода в ракете для безопасного возвращения на Землю, поскольку атмосфера Марса на 96% состоит из углекислого газа.

Если кислород получится добывать на Марсе, то баллон можно брать пустым и наполнять непосредственно на планете.

Фото: Pixabay

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