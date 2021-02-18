В субботу, 20 февраля, погода в Украине будет снежной и морозной, а уже в воскресенье, 21 февраля, станет теплее и прекратятся осадки.

20 февраля на Севере будет идти снег ночью. Температура днем ​​будет до -5°, ночью – до -18°.

На Юге – переменная облачность, местами – небольшой снег с дождем. Дневная температура – до +4°, ночная – до -11°.

В западных регионах синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем. До +6° днем ​​и до -8° ночью.

На Востоке Украины осадков не предвидится. Температура воздуха днем ​​составит до -3° и -13° ночью.

В центральных областях днем ​​будет идти мокрый снег. Дневная температура составит до -3°, ночная – до -15°.

В Киеве будет идти снег в течение всех суток. Днем следует ожидать до + 1° и до -12° ночью.

21 февраля будет облачно везде, кроме западных областей. Там время от времени будет появляться солнце.

На Севере днем ​​будет идти мокрый снег. Температура воздуха – до + 1° днем ​​и -8° ночью.

На Юге температура воздуха прогреется до +5° днем. Ночью столбики термометров будут опускаться до -3°.

На Западе – без существенных осадков. Температура воздуха днем ​​составит местами до +9 и до -5° ночью.

На Востоке синоптики прогнозируют до +2° днем ​​и -8° ночью.

В центральных областях температура воздуха составит до +4° днем ​​и до -3° ночью.

В столице днем ​​будет до +3°, ночью – до -2°.

Погода в Украине 18 февраля

По прогнозу синоптиков погода в Украине 18 февраля будут холодной. В некоторых областях будет идти снег.

Днем на Юге температура воздуха составит до -5°, на востоке – до -6°, в Центре – до -8°, на севере – до -10°, на Западе – до -8°. В Киеве – ясная погода, температура – от -6° до -8°.