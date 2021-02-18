Накануне весенних праздников Укрзализныця запускает восемь дополнительных поездов. Пять из них направляются на Западную Украину. Билеты уже сегодня можно забронировать на сайте УЗ.

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Дополнительные поезда будут курсировать в следующих направлениях:

№43 Киев — Ивано-Франковск. Добавлен поезд, который будет отправляться из Киева 5 и 9 марта в 19.06, из Ивано-Франковска поезд отправляется 4 и 8 марта в 21.55;

№235 Киев — Ужгород. Новоназначенный поезд будет отправляться из Киева в 20.28 5 и 7 марта, из Ужгорода 6 и 8 марта в 18.10;

№168 Львов — Одесса. Поезд назначен специально на 8 марта, отправление из Львова в 09.40, из Одессы о 09.37;

№136 Одесса — Черновцы. В Черновцы отправляться целых четыре рейса: 3, 5, 7 и 9 марта в 16.39, отправление обратно состоятся 4, 6, 8 и 10 марта в 15.35;

№249 / 250 Киев — Черновцы . Поезд из столицы на Буковину будет курсировать 26 февраля, 1, 5, 7 и 9 марта в 15:09, а обратно 25 и 28 февраля, 4, 6, 8 марта в 19.15;

№197 / 198 Киев — Ковель. Поезд отправляется из столицы 8 марта в 06.19, а из Ковеля в 11.27;

№72 Киев — Запорожье. Если на праздники вы планируете увидеть Хортицу, поторопитесь, ведь поезд в Запорожье будет отправляться только 5 и 9 марта в 20.20. В обратном направлении 4 и 8 марта в 19.47;

№779 / 780 Сумы — Киев — Винница. Поезд будет курсировать 5 и 8 марта. Отправление из Сум 05.26, а в обратную сторону в 13.46.

Мобильное приложение для покупки билетов

УЗ анонсировала создание нового интернет-приложения для покупки электронных билетов. Оно станет доступно уже 2021 году, как для пользователей Android так и iOS.

Директор по информационным технологиям АО Укрзализныця Владимир Резник заявляет, что этим УЗ постарается максимально диджитализировать свой сервис.