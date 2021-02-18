PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle
Софія Зінов'єва |

Укрзализныця добавляет поезда накануне 8 марта — список направлений

Накануне весенних праздников Укрзализныця запускает восемь дополнительных поездов. Пять из них направляются на Западную Украину. Билеты уже сегодня можно забронировать на сайте УЗ.

Укрзалізниця поїзд

Читайте
Укрзализныця назвала пять самых активных вокзалов в Украине в 2020 году

Дополнительные поезда будут курсировать в следующих направлениях:

  • №43 Киев — Ивано-Франковск. Добавлен поезд, который будет отправляться из Киева 5 и 9 марта в 19.06, из Ивано-Франковска поезд отправляется 4 и 8 марта в 21.55;
  • №235 Киев — Ужгород. Новоназначенный поезд будет отправляться из Киева в 20.28 5 и 7 марта, из Ужгорода 6 и 8 марта в 18.10;
  • №168 Львов — Одесса. Поезд назначен специально на 8 марта, отправление из Львова в 09.40, из Одессы о 09.37;
  • №136 Одесса — Черновцы. В Черновцы отправляться целых четыре рейса: 3, 5, 7 и 9 марта в 16.39, отправление обратно состоятся 4, 6, 8 и 10 марта в 15.35;
  • №249 / 250 Киев — Черновцы. Поезд из столицы на Буковину будет курсировать 26 февраля, 1, 5, 7 и 9 марта в 15:09, а обратно 25 и 28 февраля, 4, 6, 8 марта в 19.15;
  • №197 / 198 Киев — Ковель. Поезд отправляется из столицы 8 марта в 06.19, а из Ковеля в 11.27;
  • №72 Киев — Запорожье. Если на праздники вы планируете увидеть Хортицу, поторопитесь, ведь поезд в Запорожье будет отправляться только 5 и 9 марта в 20.20. В обратном направлении 4 и 8 марта в 19.47;
  • №779 / 780 Сумы — Киев — Винница. Поезд будет курсировать 5 и 8 марта. Отправление из Сум 05.26, а в обратную сторону в 13.46.

Мобильное приложение для покупки билетов

УЗ анонсировала создание нового интернет-приложения для покупки электронных билетов. Оно станет доступно уже 2021 году, как для пользователей Android так и iOS.

Директор по информационным технологиям АО Укрзализныця Владимир Резник заявляет, что этим УЗ постарается максимально диджитализировать свой сервис.

Источник: Укрзализныця

Фото: УЗ

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка