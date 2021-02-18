World of Tanks стала самой популярной игрой в Украине

Самой популярной игрой в Украине стала World of Tanks — в нее играют 16% украинцев.

Исследование компании NielsenIQ показало, что в топ-5 самых популярных игр в Украине входят:

World of Tanks — 16% украинцев:

FIFA20 / FIFA21 — 9%;

Minecraft — 8%;

Grand Theft Auto V — 7%;

Counter -Strike: Global Offensive — 6%.

Средний возраст игрока — 31 год. Основные мотивы — это желание расслабиться и чем-то себя занять.

Геймеры выделяют ежедневно 1-4 часа на видеоигры, а тратят на них от 250 до более 500 грн ежемесячно.

Также компания установила, что 44% украинцев чаще всего играют на смартфонах, а 40% — на ПК.

56% украинцев стали играть чаще во время пандемии коронавируса.

Самыми популярными жанрами видеоигр в Украине оказались Puzzle, Vehicle Shooter, Shooter и Simulation.

Разработчиков игры Cyberpunk 2077 атаковали хакеры

Компания CD Projekt RED, которая разрабатывает компьютерную игру Cyberpunk 2077, подверглась хакерской атаке.

Разработчики сообщили, что из-за кибератаки пострадали некоторые внутренние системы. Злоумышленники получили доступ к внутренней сети, собрали информацию, которая принадлежат финансовой группе CD Projekt, и оставили записку о выкупе.

Источник: NielsenIQ