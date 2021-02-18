World of Tanks стала самой популярной игрой в Украине

Самой популярной игрой в Украине стала World of Tanks — в нее играют 16% украинцев.
Исследование компании NielsenIQ показало, что в топ-5 самых популярных игр в Украине входят:
- World of Tanks — 16% украинцев:
- FIFA20 / FIFA21 — 9%;
- Minecraft — 8%;
- Grand Theft Auto V — 7%;
- Counter -Strike: Global Offensive — 6%.
Средний возраст игрока — 31 год. Основные мотивы — это желание расслабиться и чем-то себя занять.
Геймеры выделяют ежедневно 1-4 часа на видеоигры, а тратят на них от 250 до более 500 грн ежемесячно.
Также компания установила, что 44% украинцев чаще всего играют на смартфонах, а 40% — на ПК.
56% украинцев стали играть чаще во время пандемии коронавируса.
Самыми популярными жанрами видеоигр в Украине оказались Puzzle, Vehicle Shooter, Shooter и Simulation.
Разработчиков игры Cyberpunk 2077 атаковали хакеры
Компания CD Projekt RED, которая разрабатывает компьютерную игру Cyberpunk 2077, подверглась хакерской атаке.
Разработчики сообщили, что из-за кибератаки пострадали некоторые внутренние системы. Злоумышленники получили доступ к внутренней сети, собрали информацию, которая принадлежат финансовой группе CD Projekt, и оставили записку о выкупе.
Источник: NielsenIQ