День ангела Кристины отмечают несколько раз в году, в том числе 19 февраля. Имя Кристина с древнегреческого языка переводится как христианка.

По характеру девушки с таким именем уверены в себе, добрые, умные и ласковые. Кристины болезненно реагируют на замечания и резкие высказывания.

Факты ICTV подготовили поздравления в СМС и картинках с Днем ангела Кристины, чтобы вы поздравили дорогих вам женщин и девушек с таким именем.

День ангела Кристины — поздравления в картинках

Поздравления в СМС с днем ангела Кристины

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Милая Кристина, с праздником тебя!

Пожелать хочу я солнечного дня.

Я хочу, чтоб в жизни свет был и тепло,

Чтоб все исполнялось, чтоб тебе везло.

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Будет пусть мешок удачи,

Счастья полная корзина,

Сумочка любви в придачу,

В общем, благ тебе, Кристина.

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Очаровательная Кристина сегодня празднует именины! С днем ангела спешим поздравить и пожелания оставить. Быть милой, нежной, доброй, славной.

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Милая Кристина, с праздником тебя!

Пожелать хочу я солнечного дня.

Я хочу, чтоб в жизни свет был и тепло,

Чтоб все исполнялось, чтоб тебе везло.

Церковные праздники в феврале 2021

Последний месяц зимы предусматривает немало важных церковных дат. Одно из важнейших — Сретение Господне, кроме того, в феврале празднуют неделю Мытаря и Фарисея, Иверской иконы Божией Матери и другие.

Смотрите подробный календарь церковных праздников на февраль 2021 на Фактах ICTV.