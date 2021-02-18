День ангела Кристины отмечают несколько раз в году, в том числе 19 февраля. Имя Кристина с древнегреческого языка переводится как христианка.
По характеру девушки с таким именем уверены в себе, добрые, умные и ласковые. Кристины болезненно реагируют на замечания и резкие высказывания.
Факты ICTV подготовили поздравления в СМС и картинках с Днем ангела Кристины, чтобы вы поздравили дорогих вам женщин и девушек с таким именем.
День ангела Кристины — поздравления в картинках
Поздравления в СМС с днем ангела Кристины
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Милая Кристина, с праздником тебя!
Пожелать хочу я солнечного дня.
Я хочу, чтоб в жизни свет был и тепло,
Чтоб все исполнялось, чтоб тебе везло.
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Будет пусть мешок удачи,
Счастья полная корзина,
Сумочка любви в придачу,
В общем, благ тебе, Кристина.
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Очаровательная Кристина сегодня празднует именины! С днем ангела спешим поздравить и пожелания оставить. Быть милой, нежной, доброй, славной.
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Милая Кристина, с праздником тебя!
Пожелать хочу я солнечного дня.
Я хочу, чтоб в жизни свет был и тепло,
Чтоб все исполнялось, чтоб тебе везло.
Церковные праздники в феврале 2021
Последний месяц зимы предусматривает немало важных церковных дат. Одно из важнейших — Сретение Господне, кроме того, в феврале празднуют неделю Мытаря и Фарисея, Иверской иконы Божией Матери и другие.
Смотрите подробный календарь церковных праздников на февраль 2021 на Фактах ICTV.