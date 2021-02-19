Apple выпустит съемную батарею для iPhone — СМИ

Американская компания Apple планирует выпустить съемную батарею для iPhone. Она будет работать со смартфонами, которые поддерживают магнитную систему MagSafe.

Apple разрабатывает съемную батарею для iPhone больше года, запуск продукта планируется в течение нескольких месяцев.

Съемную батарею могут позиционировать как аксессуар для iPhone 12, поскольку он поддерживает MagSafe.

Батарея будет крепиться к задней части телефона. А ее прототипы имеют белый резиновый корпус. Новый аккумулятор будет обеспечивать только дополнительное время работы и не является полноценным защитным чехлом.

Разработка аксессуара затянулась из-за проблем с программным обеспечением, которое часто сигнализировало о перегреве батареи.

Также Apple планирует производить AirPods из стекла. Наушники будут иметь внешнюю открытую поверхность, а верхний корпус будет из ламинированной стеклянной чаши.