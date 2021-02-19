Задумывались ли вы о том, что будет с Чернобыльской зоной отчуждения через 10, 20 или даже 40 лет? Сегодня нам стало известно, каким увидит мир Чернобыль в 2064 году.

Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения, совместно с Министерством охраны окружающей среды, Министерством культуры и Государственным агентством развития туризма, представили первый в мире исчезающий логотип. В 2064 году он полностью исчезнет.

– Проведя работу по изменению и развитию мы поняли, что это все требует сильной коммуникаций и визуального восприятия — как украинского, так и международного сообщества. Поэтому был начат проект создания бренда,– рассказывает Максим Шевчук.

Команда Banda работала с украинскими и зарубежными фокус-группами, благодаря чему удалось создать портрет типичного лица, заинтересованного Чернобылем. На основе этого разработали стратегию бренда.

– Каждая компания считает, что бренд должен быть постоянным и вечным. И чем дольше это продолжается, тем лучше. Территория Чернобыльской зоны является уникальным и неповторимым явлением, поэтому бренд тоже должен быть уникальным. Мы создали невечный брендинг, который должен символически передать смысл и суть Чернобыльской зоны, и что с ней происходит. Мы считаем, что все должны помнить о прошлом, но безусловно смотреть в будущее,– говорит Богдан Боруховский.

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Образом бренда стал символ внешнего покрытия реактора: шестигранник, который наполняется и меняется со временем. Логотип, который является символом очищения и изменений, живет во времени, трансформируется и с каждым годом приобретает иной смысл.

Почему 2064-й год?

Потому что это плановый срок вывода из полной эксплуатации Чернобыльской атомной электростанции и полного преодоления всех последствий трагедии, которая произошла в 1986 году.

– Чернобыльская зона — это небольшая вселенная внутри Украины. Наша. И мы с ней навсегда. Это часть Украины, которую мы развиваем, несмотря на ограничения делаем безопасной, и говорим об этом на весь мир. Мы очень рады, что сегодня Чернобыль получил свой уникальный бренд, мы уверены, что он поможет в коммуникации и визуальном восприятии, – рассказывает Максим Шевчук.

Сейчас Чернобыль стал туристическим магнитом для всего мира. Только за 2019 его посетило 124 тыс. туристов, 80% из которых — иностранцы. Это принесло стране около 3 млрд. грн. Несмотря на пандемию, в прошлом году было 30 тыс. туристов. Безусловно это падение, но ГАЗО с командой работают над тем, чтобы нарастить поток посетителей до 300-400 тыс. в год.