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Факты / Lifestyle
Юлія Захарченко |

День Государственного Герба: 5 интересных фактов о трезубце

В 1992 году Верховная Рада Украины приняла трезубец как Малый Герб Украины. Конкурс относительно создания проекта Государственного Герба Украины проводили в 1991 году.

День Государственного Герба: 5 интересных фактов о трезубце

Большой герб Украины

В Конституции Украины указано существование Малого и Большого герба в Украине. Первый утвердили в начале 90-х годов, но большой сих пор официально не приняли.

Относительно этой темы давно есть разные мнения. Некоторые специалисты считают, что нужно разработать новый эскиз украинского герба. Однако многие политики убеждены, что нужно оставить единственным гербом именно легендарный трезубец.

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Интересные факты о гербе Украины

Трезубец олицетворяет собой для украинцев связь с родиной. В трудные периоды государства он символизировал борьбу за независимость и свободу страны.

Иногда трезубец используют как оберег. Этот символ известен народам Востока и Средиземноморья с давних времен именно как защита от негативных событий.

Как возник герб Украины

До сих пор нет одного исчерпывающего мнения относительно происхождения этого знака несмотря на то, что трезубец имеет давнюю историю.

Древнейшее его изображение датируется X веком. Его изображение часто находят на древних вещах времен Киевской Руси. В частности этот символ можно увидеть на золотых монетах, обычной посуде, официальных печатях, которыми утверждали различные договоры.

Трезубец — наследственный геральдический знак потомков Владимира Великого из-за того, что князь чеканил этот символ на монетах. На одной стороне валюты изображали портрет, а с другой — трезубец.

День Государственного Герба: 5 интересных фактов о трезубце

Что значит трезубец

Сегодня существует много теорий значения трезубца, однако ни одна из них не имеет четкого толкования. В частности существует версия о том, что это ничто иное как религиозный символ. Также есть гипотеза, что трезубец — это знак триединства мира и символ культа солнца.

Иногда трезубец толкуют как монограмму изображения первых букв имени Владимир. Другие же люди видят в нем зашифровано слово воля.

Ключевое событие государствообразования Украины

Верховная Рада Украины признала Революцию достоинства ключевым событием государствообразования Украины и выразителем национальной идеи свободы.

Именно на Революции достоинства очень часто можно было увидеть украинок и юношей, которые носили украшения и вещи с изображением Государственного герба Украины.

Таким образом граждане высказывали свою приверженность и благодарность родине, а также показывали свой патриотический дух и стремление к светлому будущему.

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