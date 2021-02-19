Когда в Украине заработает интернет от Starlink Илона Маска

Компания американского бизнесмена Илона Маска SpaceX реализует программу по запуску глобального интернета, путем размещения в космос спутников Starlink, которые и будут обеспечивать связь.

Предполагаемо в Украине покрытие от Starlink появится не раньше, чем в 2022 году.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Starlink.

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На ресурсе можно ввести адрес любой точки на планете, чтобы заказать подключение. Если вводить украинские адреса, то на сайте появляется сообщение, что Starlink нацелен на покрытие вашего региона в 2022 году.

Услуги спутникового интернета Starlink от SpaceX открылись для предзаказа только в трех странах — Великобритании, США и Канаде.

Пользователи Starlink могут оформить предзаказ на сайте компании за $99. Сейчас услуга доступна только в трех странах, однако SpaceX планирует расширить покрытие уже к концу 2021 года.