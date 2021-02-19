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Факты / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Морозы до -23, но без осадков: погода на 19 февраля (КАРТА)

В Украине на пятницу, 19 февраля, прогнозируют достаточно солнечную погоду.

pogoda

В западных областях ожидается облачная с прояснениями погода. Температура днем -8…-1, ночью синоптики прогнозируют морозы до -23°.

На Севере страны также достаточно солнечно будет. Днем -13°…-10°, ночью -23°…-20°.

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В центральных областях без осадков, днем -10°…-7°, а ночью -24°…-16°.

На Востоке и Юге Украины синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Столбики термометров днем покажут -8°…-1°, ночью -16°…-10°.

Погода на 19 февраля 2021 в Украине — прогноз погоды на сегодня

Прогноз погоды на февраль

В феврале 2021 года синоптики прогнозируют умеренные морозы. Последний месяц зимы будет снежным, временами возможен снег с дождем.

Подробный прогноз погоды на февраль 2021 смотрите на Фактах ICTV.

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