NASA обнародовало впечатляющие снимки Марса, которые сделала станция Perseverance во время приземления.

Марсоход Perseverance вошел в атмосферу Марса всего за семь минут. Он затормозил падение в атмосфере планеты, выпустил парашют, выбрал место приземления и сел на поверхность планеты.







NASA показало удивительные фото Марса / 2 фотографии

Аппарат укомплектован 23 специализированными камерами, усовершенствованной навигационной системой, экстремальной установкой, которая сможет собрать образцы марсианского воздуха. Также он имеет два микрофона, которые позволят людям услышать, как звучит Марс.

Кроме того, аэрокосмическое агентство США вело трансляцию исторического события.

18 февраля NASA посадило на Марс орбитальную станцию ​​Perseverance, которая будет изучать поверхность планеты.

Фото: NASA