Rage 2: Epic Games Store раздает игру бесплатно

Rage 2 — популярный шутер о выживании после падения астероида на Землю предлагают установить со 100% скидкой. Сервис цифровой дистрибуции Epic Games Store продолжает еженедельную бесплатную раздачу игр.
По сюжету этой игры, на планету Земля упал астероид, который уничтожил около 80% населения. В результате катастрофы начался хаос: все действия правительства направлены на утверждение господства, число выживших продолжает уменьшаться, а на дорогах орудуют бандиты.
Игрокам Rage 2 нужно будет взять на себя роль последнего рейнджера Пустошей Уокера. По сюжету нужно найти технологии, способные побороть правительство.
Самая популярная игра
Самой популярной игрой в Украине стала World of Tanks — в нее играют 16% украинцев.
Средний возраст игрока — 31 год. Основные мотивы — это желание расслабиться и чем-то себя занять. Кроме того, украинцы еще играют в FIFA20/FIFA21, Minecraft, Grand Theft Auto V и Counter -Strike: Global Offensive.