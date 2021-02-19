Rage 2: Epic Games Store раздает игру бесплатно

Rage 2 — популярный шутер о выживании после падения астероида на Землю предлагают установить со 100% скидкой. Сервис цифровой дистрибуции Epic Games Store продолжает еженедельную бесплатную раздачу игр.

По сюжету этой игры, на планету Земля упал астероид, который уничтожил около 80% населения. В результате катастрофы начался хаос: все действия правительства направлены на утверждение господства, число выживших продолжает уменьшаться, а на дорогах орудуют бандиты.

Игрокам Rage 2 нужно будет взять на себя роль последнего рейнджера Пустошей Уокера. По сюжету нужно найти технологии, способные побороть правительство.

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Самая популярная игра

Самой популярной игрой в Украине стала World of Tanks — в нее играют 16% украинцев.

Средний возраст игрока — 31 год. Основные мотивы — это желание расслабиться и чем-то себя занять. Кроме того, украинцы еще играют в FIFA20/FIFA21, Minecraft, Grand Theft Auto V и Counter -Strike: Global Offensive.